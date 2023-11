La oposición critica que el presupuesto de Educación reduce la inversión y el consejero dice que es "realista"

PRC, PSOE y Vox subrayan que no se cubre la infrapresupuestación de la Consejería pero el PP defiende que se da "un paso de gigante" para ello



SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición han criticado el presupuesto de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades para 2024 porque reduce la cuantía destinada a inversiones, aunque el consejero del área, Sergio Silva, ha justificado que se mantiene un programa "realista" de proyectos a pesar de que hay una caída de 25 millones en los fondos que su departamento recibe de Europa respecto a este año.

Además, ha apuntado que en los presupuestos de 2023, elaborados por el anterior Gobierno PRC-PSOE, se anunciaron inversiones en 13 obras y "solo tres" se han completado, por lo que los nuevos se "ajustan más al gasto real".

Silva ha presentado este viernes las cuentas de Educación a los grupos parlamentarios en una comisión en la que PRC y PSOE han puesto de relieve esa reducción en las inversiones -que la portavoz regionalista ha cifrado en un 48,5%- y Vox ha mostrado "decepción" al no encontrar partidas para medidas que el PP llevaba en su programa electoral, como equilibrar la enseñanza pública y la concertada.

Además, mientras que el consejero ha puesto de relieve que estas cuentas crecen con el objetivo de ir reduciendo la "infradotación histórica" de la Consejería, los tres grupos de la oposición han subrayado que el aumento es "insuficiente". También han vuelto a calificar este presupuesto de "continuista" respecto a las políticas del anterior Ejecutivo, como han hecho con las del resto de consejerías en las comparecencias anteriores.

El presupuesto de Educación crece 114 millones respecto al de 2023, hasta los 737,7 millones, aunque "no es comparable" porque este área ha incorporado la Dirección General de Universidades, que la pasada legislatura estaba integrado en la Consejería de Cultura.

Aún así, ante las críticas Silva ha destacado que, descontando la consignación para Universidades y la que se recibe de los fondos europeos, la aportación del Gobierno regional para este departamento sube 42 millones.

También ha aclarado que se da "un paso de gigante" para corregir la infrapresupuestación, pero no se trata de corregirla de forma "absoluta" en un solo ejercicio.

Por ello, ha opinado que sus cuentas "pintan la realidad del gasto y van en la buena dirección" para acometer una transición hacia una educación "de mayor calidad y equidad".

Así, un 60% del presupuesto se destina gastos de personal, que suben un 8,35% respecto a 2023, crece hasta los 100,5 millones la partida para los conciertos educativos existentes y se dibujan compromisos como avanzar hacia el cumplimiento de la reducción de la ratio a 20 alumnos por aula en toda la etapa de Primaria y de dotar a las aulas de un año con dos profesionales y no "uno y medio" como en la actualidad.

Sin embargo, la portavoz del PRC, María Teresa Noceda, ha puesto en duda que mejorar la calidad educativa pase poro aumentar en 35 millones el capítulo de personal y bajar casi la mitad el de inversiones, de 57,3 a 29,5 millones.

No obstante, ha calificado el presupuesto como "continuista" ya que "ratifica las políticas" en materia educativa que impulsaba el PRC, si bien entiende que "no es ambicioso".

Tanto la regionalista como el portavoz del PSOE, Jorge Gutiérrez, han lamentado la "insuficiente" subida en la consignación para Formación Profesional, que asciende un 4% pero se debe "al aumento de ciclos". "Nos gustaría una apuesta más decidida", ha dicho el socialista, que ha tildado el presupuesto de "obsoleto y nada realista".

Además, ha subrayado que se reducen en "más de 2 millones" las inversiones en infraestructuras educativas, por lo que cree que los proyectos que se contempla desarrollar son "una carta a los reyes magos".

Gutiérrez también ha preguntado a Silva si contempla becas para que los alumnos de la educación privada estudien Bachiller, un asunto que generó polémica y al que el consejero ha respondido que no se han incluido en el presupuesto pero "no porque no se vayan a contemplar jamás".

"Tenemos que hacer un estudio de la realidad para atender los problemas que tenga la educación", y no por centros "según sean de una naturaleza y otra", ha explicado.

El diputado del PSOE también ha criticado la subida salarial que se preveía para los consejeros el próximo año y a la que finalmente éstos decidieron renunciar tras la polémica suscitada, un tema que Silva "esperaba" que sacaran en la comisión pero ha considerado "totalmente irrisorio y anecdótico" hablar de unos 10.000 euros en un presupuesto de 737 millones.

Finalmente, desde Vox, Armando Blanco ha mostrado "desesperanza" al ver que no se han incluido en el presupuesto ideas de las que habló el consejero como la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos o el equilibrio entre la red pública y la concertada.

En su opinión, han recogido "las mismas partidas y cantidades que el PRC" en los últimos años y "sigue aumentando el diferencial" en la inversión entre los alumnos de la pública y la concertada, "al igual que ocurría en el Gobierno socialista de Revilla".

En concreto, Blanco ha dicho que el coste por alumno será de 509 euros en la pública y de 380 en la concertada. Esto implica que el Gobierno "se va a ahorrar 3,3 millones de euros" en nóminas para la concertada, ha lamentado.