La oposición dice que el presupuesto de Industria no recoge "nada nuevo" y Arasti que es "fuertemente inversor"

SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) han afirmado que el presupuesto de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio para 2024 "no aumenta en inversión" ni recoge "nada nuevo", aunque el titular del área, Eduardo Arasti, ha asegurado que es "fuertemente inversor" y responde a las necesidades "preocupantes" de la economía de la región.

Así lo han defendido este jueves en la comparecencia del consejero de Industria en el Parlamento para informar a los grupos del presupuesto de su departamento, dotado con 228,1 millones de euros, un 2,25% más que en 2023, que, ha subrayado, apuesta por la innovación y reduce el gasto "improductivo".

Arasti ha destacado que se va a fortalecer Sodercan, que tendrá un 32% más de presupuesto, hasta los 27,3 millones, y también aumentarán sus partidas las direcciones de Industria, Energía y Minas, que manejará 52,6 millones, un 9,27% más; y de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, que se incrementa un 23,92%, hasta los 35,5 millones.

Sin embargo, el PRC ha señalado que se trata del "presupuesto de la herencia recibida", "no hay nada nuevo bajo el sol" y estas cuentas crecen pero "no más" de lo que lo hicieron en 2023 y 2022.

Ha indicado que en el fortalecimiento de Sodercan "no hay nada nuevo" y el consejero hereda una hoja de ruta de reindustrialización y los programas Crece, de eficiencia energética o Industria 4.0, entre otros.

"Vamos a aprobar nuestros presupuestos", ha dicho Francisco Javier López Marcano, que ha detallado que, de 94 artículos, 87 se mantienen, 2 van "a otro sitio" y cinco "desaparecen", por lo que, a su juicio, "toda la arquitectura presupuestaria es correcta" y es fruto del trabajo del anterior Ejecutivo (PRC-PSOE).

En la misma línea, el PSOE ha apuntado que no ha visto "ningún cambio" en las políticas activas de empleo --cuyas cuentas del EMCAN cuentan con 115,8 millones--.

Según los socialistas, hay partidas que "bajan", como la de formación en alternancia con el empleo o el fomento de la contratación estable de los jóvenes; y otras "desaparecen", como la de la conciliación laboral y familiar de personas trabajadoras o desempleadas. "No veo ni grandes ni medianos cambios", ha manifestado Ana Belén Álvarez.

Por su parte, Vox ha asegurado que el presupuesto ha aumentado, pero no en inversión, y los capítulos del 2 al 7 contienen las "mismas cifras" que el año pasado, si bien ha puesto en valor las ayudas al empleo autónomo.

De esta forma, Natividad Pérez no cree que estas cuentas, "sin impacto" en la industria, vayan a paliar los problemas de las empresas porque, a su juicio, la región no es "la más atractiva del entorno para invertir.

Mientras que desde el PP, Miguel Ángel Vargas, ha señalado que "es el momento" de dar el paso para reducir gastos "improductivos" y apostar por la inversión y ha destacado la apuesta por la innovación de estas cuentas.

Arasti ha insistido en que este presupuesto "sí es inversor" y recoge políticas para atraer empresas. De esta forma, ha indicado que "no es lo mismo" que el año pasado dado que en Sodercan es un 32% mayor y también aumentan otras partidas como industria (9%), el plan de ayudas al comercio (16%), innovación (24%) y el ICASST (27%).

Además, ha aseverado que las cuentas de su departamento refuerzan también las políticas sociales, dado que suben un 90% los recursos destinados a los centros especiales de empleo. Y ha valorado que también "es inteligente" aprovechar "lo bueno que hay".

DESPEJAR LA "INCÓGNITA" DE LA ESTACIÓN INTERMODAL

En cuanto al polígono de La Pasiega, que contará con 16,4 millones (10 de la Dirección General de Industria a SICAN y 6 de la línea de crédito del ICAF, el titular de Industria ha indicado que "lo inteligente" es promover suelo industrial porque "no queda otra" dado que "no hay", al igual que no hay suelo portuario, y la estación intermodal es una herramienta que permite aumentarlo.

Arasti ha recordado que la estación intermodal es competencia estatal, cuya "incógnita" tendrán que despejar, aunque "hay convenios donde viene expresamente esa voluntad".

En este sentido, ha avanzado que ya ha pedido una cita al Gobierno nacional sobre este asunto porque, aunque no es el momento "más idóneo" porque está en funciones", es un tema "muy importante" para Cantabria y "no puede demorarse mucho más".

"Espero que las noticias sean positivas, creo que no se pide nada del otro mundo, sino algo que ya está plasmado en un convenio y responde a una política lógica y beneficiosa, tanto para España como para Cantabria", ha dicho.