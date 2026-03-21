Archivo - Oruña albergará el III Encuentro Internacional de Monodrama 'Otras Voces' del 25 al 28 de marzo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Teatrería de Ábrego de Oruña de Piélagos albergará la próxima semana, del 25 al 28 de marzo, el III Encuentro Internacional de Monodrama 'Otras Voces'.

Se trata de un encuentro internacional, único en España en su formato, que reunirá a artistas de cinco países en un enclave simbólico: un espacio situado en la ruta jacobea, donde tradición, espiritualidad y creación contemporánea confluyen de manera natural.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Fundación Camino Lebaniego, impulsa este espacio de peregrinación cultural y encuentro entre pueblos, ha informado el Gobierno de Cantabria.

La participación del Foro Monodrama del ITI/UNESCO, el organismo internacional vinculado a la UNESCO para el intercambio y la educación en artes escénicas, lo convierte en un referente de diplomacia cultural y cooperación artística a escala europea e internacional.

La implicación de la Fundación Camino Lebaniego en 'Otras Voces' responde a la visión de entender los caminos de peregrinación no solo como itinerarios históricos o turísticos, sino como corredores culturales europeos y espacios de creación, capaces de generar diálogo, conocimiento y convivencia entre diferentes realidades.

PROGRAMACIÓN

El encuentro presenta una programación internacional que convierte a Cantabria en punto de conexión entre Europa y Asia.

Seis propuestas escénicas, procedentes de Serbia, Kosovo, Kazajistán, Montenegro y España abordarán temas universales como la identidad, el exilio, la memoria, la revolución o la muerte desde la intimidad del formato unipersonal. Todas las funciones son de entrada gratuita previa reserva.

El miércoles, a las 19.00 horas será el turno de 'Esperando al Che' (Serbia, en español); el jueves, a las 19.00 horas 'El Cofre / Arka' (Kosovo, en albanés); el viernes, a las 19.00 horas 'Amok (PS)' (Kazajistán, en kazajo); el sábado, a las 18.00 horas 'La Última Hora de Njego' (Montenegro, en montenegrino).

A las 20.00 horas del sábado será la clausura con dos propuestas cántabras: 'Vehemencia', de Carmen López, una pieza de danza española y contemporánea que explora los extremos del cuerpo, el alma y la libertad a través de la figura de Carmen Amaya; y 'Danza del Pájaro Solitario', de Paz Díaz, una obra autobiográfica sobre el flamenco, el sacrificio y la identidad artística, a partir de un poema de Raquel Serdio.

El encuentro estará presidido por la vicepresidenta del Foro Monodrama del ITI/UNESCO, Nina Mazur, quien actuará como maestra de ceremonias. Con más de 40 años de trayectoria en defensa y difusión del monodrama a escala mundial, recibirá un merecido homenaje durante el encuentro.