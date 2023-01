El Palacio de Festivales cierra el mejor enero de su historia con 16.500 espectadores

El musical 'Ghost' atrajo a unas 10.000 personas en el último fin de semana del mes



SANTANDER, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria ha cerrado el mejor enero de sus 32 años de historia al haber contado con un total de 16.500 espectadores en su programación, lo que supone un aumento del 58% respecto a los datos de 2019, que fue el último año en el que los espectáculos se ofrecieron sin restricciones, y que atrajeron a unos 10.000 espectadores.

Así lo ha anunciado este martes el vicepresidente de Cantabria y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, quien ha indicado que estos datos "extraordinarios" se completan con la venta de abonos, que también ha aumentado un 33% respecto a la temporada de 2019.

"En un mes de enero lluvioso, frío y complejo, hemos sacado a más de 16.000 personas de sus casas para acudir al Palacio de Festivales como espectadores y de esta manera dinamizar la actividad cultural de Cantabria y generar economía y empleo en toda nuestra tierra", ha destacado el vicepresidente.

De los 16.500 espectadores que han disfrutado de las funciones en el Palacio de Festivales, la mayor parte lo han hecho con el musical 'Ghost', protagonizado por David Bustamante y Ricky Merino, que ha conseguido atraer al Palacio de Festivales más de 10.000 personas en el último fin de semana del mes.

Entre otras funciones, también han destacado el concierto de Año Nuevo a cargo de Philharmonic Ensemble o la obra de teatro 'Adictos', protagonizada por Lola Herrera, que han contribuido a completar un mes "que pone el broche final" a una temporada "de éxito", y que alienta a la venta de entradas para la nueva programación de primavera que "va a ser muy buena con el Palacio de Festivales", ha augurado el también consejero.

En este sentido, ha recordado que el Palacio incluirá en su oferta la función teatral 'La isla del aire', con la actriz Nuria Espert (9 y 10 de junio); el espectáculo 'In the still of the night' de Lucía Lacarra y Matthew Golding, que abrirá el 11 de febrero la nueva programación; o el recital 'The infernal comedy', que llegará a la Sala Argenta el 29 de abril y en el que el famoso actor estadounidense John Malkovich dará vida a un asesino en serie.

La venta de entradas destinadas al público general de la nueva temporada, que ofrecerá 4 estrenos y 41 funciones, se ha abierto este martes a las 11.00 horas, tanto en la web como en taquilla, donde "a pesar de la mañana fría" se ha visto "una larga cola" que demuestra la "buena labor" hecha con la programación.

"Una programación diversa que pretende llegar a cada vez más público de Cantabria y una programación igualitaria que pone de manifiesto el talento femenino en el escenario en cada una de las facetas artísticas", ha manifestado el vicepresidente poniendo como ejemplo el ciclo de música clásica, que ha conseguido un 125% más de abonos vendidos que en 2019, y que en la nueva temporada tendrá 5 orquestas sinfónicas bajo una dirección femenina.

Para Zuloaga, todos estos datos avalan que haciendo las cosas "de otra manera" se consiguen "resultados diferentes", por lo que ha subrayado el "buen hacer" del equipo del Palacio de Festivales de Cantabria y de la Dirección General de Acción Cultural del Gobierno regional.