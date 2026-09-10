El Palacio de Festivales pone a la venta mañana una tercera función de 'Un matrimonio sin filtros'

Javier Veiga y Marta Hazas en 'Matrimonio sin filtros' - DONOSTIA KULTURA

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria pondrá a la venta este viernes 11 las entradas de la tercera función que ha decidido programar de la obra de teatro 'Un matrimonio sin filtros', protagonizada por Marta Hazas y Javier Veiga.

Esta representación responde a la alta demanda que esta obra ha despertado en el público y tras agotarse en apenas una hora las entradas para las dos funciones inicialmente programadas los días 18 y 19 de diciembre.

Esta nueva tercera cita tendrá lugar el sábado 19 de diciembre, a las 17.30 horas, y las entradas saldrán a la venta a las 11 horas de este viernes tanto en taquilla como a través de la página web.

'Un matrimonio sin filtros' cuenta la historia de Marga y Jaime que van a separarse después de 15 años de matrimonio y es una producción de Okapi Producciones y Medio Limón protagonizada por Marta Hazas y Javier Veiga, quien se encarga también del texto y la dirección.

Forma parte de la programación del Palacio de Festivales de Cantabria para los meses comprendidos entre septiembre de 2026 y enero de 2027 que ya ha vendido más de 28.000 entradas, lo que supone superar el 45% del aforo.