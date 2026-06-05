El Parador de Santillana Altamira reabre sus puertas tras una reforma integral con la que obtiene su cuarta estrella

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste a la ceremonia institucional de reapertura del Parador Altamira. - DAVID LOPEZ VILLALTA/MINISTERIO DE TURISMO

SANTILLANA DEL MAR, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parador de Santillana Altamira, en el municipio cántabro de Santillana del Mar, ha reabierto sus puertas tras una remodelación integral de sus instalaciones, cuya actuación ha contado con una inversión de 8 millones de euros para mejorar la sostenibilidad, la accesibilidad, el interiorismo y el confort.

El establecimiento, que llevaba cinco años cerrado, comenzará a recibir clientes el próximo 11 de junio, después de llevar a cabo estas obras, que se iniciaron en octubre de 2024 y con las que obtiene una mejora de la calificación hotelera, pasando de tres a cuatro estrellas.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asistido este viernes a la ceremonia institucional de reapertura del Parador de Santillana Altamira, acompañado por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; y el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad.

La apertura de Santillana Altamira se enmarca en el periplo que está realizando el ministro por toda España para inaugurar paradores turísticos, con motivo del despliegue de plan de modernización, dotado con 300 millones de euros, para actualizar estos espacios, mejorar su sostenibilidad y reforzar su identidad, respetando su esencia y valor patrimonial.

En el caso de Santillana del Mar, también ha sido recientemente renovado el Parador de Gil Blas, que fue reabierto al público el pasado 30 de abril, tras una inversión de 900.000 euros.

En declaraciones a la prensa, Hereu ha destacado que Paradores Turísticos es un proyecto que dentro de dos años cumplirá el centenario alcanzando los cien paradores.

Según ha indicado, el objetivo es poner el patrimonio histórico monumental de España "al servicio de una política turística de calidad" para atraer a personas de todo el mundo a un país que es "líder" en turismo internacional a través del valor del patrimonio y de la cultura.

En este punto, ha subrayado que Cantabria "lo tiene todo" porque forma parte de la España Verde, que en la actualidad se está impulsando por la necesidad de desconcentrar, desestacionalizar y diversificar la propuesta turística.

"En esto Cantabria tiene un magnífico papel porque tiene muchísimos valores naturales, históricos, de patrimonio", ha ensalzado el titular de Turismo, que ha puesto como ejemplos los dos paradores que hay en Santillana del Mar, los cuáles incorporan "todos aquellos valores" que desde el Ministerio se quiere impulsar sobre "un turismo de más valor añadido, de más calidad".

Ha indicado que en el caso del Parador de Santillana Altamira se han invertido 8 millones de euros para "ponerlo al día", generar eficiencia energética y "cuidar todos y cada uno de los detalles" respecto a la decoración y la accesibilidad.

Asimismo, ha apuntado que en el "histórico" Parador de Santillana Gil Blas también se ha cuidado "hasta el último detalle para hacer una decoración absolutamente respetable con el entorno, con el edificio, que en sí mismo es una joya".

De manera, Hereu ha trasladado su satisfacción porque "poco a poco" se está construyendo en toda España una "política de transformación del modelo turístico hacia más valor", y ha señalado que Santillana del Mar tiene "uno de los mejores ejemplos".

MÁS DE 70 MILLONES PARA 46 PROYECTOS EN CANTABRIA

El Ministerio de Industria y Turismo está culminando la inversión de 70 millones de euros de fondos europeos en 46 proyectos para la transformación del modelo turístico de Cantabria, con mejoras en materia de sostenibilidad, digitalización o rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico, ha señalado en nota de prensa.

Ha subrayado que Cantabria, uno de los "territorios destacados" dentro del denominado turismo verde y de interior, viene experimentando en los últimos años un "importante" aumento del turismo internacional.

En concreto, ha detallado que en 2025 la comunidad recibió alrededor de 430.000 turistas internacionales, lo que representa más de un 9,7% de crecimiento respecto al año de referencia prepandemia de 2019.

En cuanto al gasto de los turistas foráneos, el incremento en este periodo de tiempo es "muy significativo": un 40% más desde 2019, lo que se traduce en 487 millones de euros.

Y en 2026, el acumulado hasta abril asciende a 89.000 turistas internacionales (un 3% más que el mismo cuatrimestre de 2025) y a 118 millones de euros de gasto turístico (un crecimiento del 26%).

Asimismo, Cantabria presenta datos estadísticos "sobresalientes" en otros aspectos turísticos, como el del empleo asociado al sector.

Finalmente, ha subrayado que el territorio cántabro está en "máximos" de la serie histórica y terminó diciembre de 2025 con 29.000 afiliados a la Seguridad Social en turismo, un 2,2% más que en el último mes del año anterior.