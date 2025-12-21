El Parlamento debate la Ley de Participación Ciudadana en el último Pleno del año

Archivo - Edificio del Parlamento de Cantabria.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá y votará este lunes, 22 de diciembre, en su última sesión del año y del periodo de sesiones, el proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como la enmienda a la totalidad presentada por Vox al proyecto de Ley de Control Ambiental.

El plenario comenzará a las 11.00 horas con dos mociones de Vox: una sobre el proyecto de carretera entre Requejada y Suances, y otra referida a los planes relativos al desarrollo de la energía nuclear.

A continuación, se debatirá y votará una proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Regionalista que reclama la implantación de planes educativos en los centros escolares para dar a conocer el papel esencial de la agricultura, la ganadería y la pesca.

Además, Vox defenderá una iniciativa que pide la suspensión de la obligatoriedad de las balizas V16 para los vehículos.

El control al Gobierno (PP) se iniciará con la interpelación del PSOE sobre los parques de bomberos y otra de Vox sobre el impacto de la huelga de médicos.

Por último, el Ejecutivo responderá a preguntas de Vox relacionadas con el empleo en la industria del automóvil, mientras el PSOE formulará cuestiones sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática o los planes para el matadero de Liébana-Peñarrubia.