El Parlamento reivindica la igualdad como "necesidad estratégica" de la sociedad

El Parlamento de Cantabria ha reivindicado hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la igualdad entre hombres y mujeres no sólo como un derechos sino como "una necesidad estratégica" para la construcción de una sociedad "más solidaria, justa y democrática" y "más desarrollada social y económicamente".

Lo ha hecho en una declaración institucional con motivo del 8 de Marzo a la que ha dado lectura la presidenta de la Cámara, Dolores Gorostiaga, acompañada de portavoces parlamentarios y representantes de los grupos. "Con este pequeño pero importante acto de reivindicación queremos mostrar nuestro apoyo", ha dicho Gorostiaga.

Los diputados cántabros, en la declaración, han expresado su apoyo a todos los actos de reivindicación y a las movilizaciones organizadas en esta jornada que "contribuyan a concienciar a la sociedad en su conjunto sobre la necesidad de alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres".

Y es que la igualdad es "un objetivo de doble recorrido" porque tanto mujeres como hombres "estamos condicionados por la existencia de unos patrones socioculturales de conducta que tradicionalmente asignan la responsabilidad en el ámbito privado de las mujeres y en el público de los hombres".

"Esto implica que se dificulte, en muchos casos, el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía por parte de las mujeres, pero también se limite, en el caso de los hombres, su plena incorporación al ámbito privado", señala la declaración institucional. "Caminar hacia la igualdad plena es una responsabilidad que nos interpela individualmente y como sociedad y que también nos obliga a todas las administraciones, desde la estatal a la local", añade.

Así, continúa, "el reto al que nos enfrentamos consiste en vivir en una sociedad en la que mujeres y hombres tengan una participación igualitaria en el ámbito público y privado, en la que se articule una relación no jerarquizada, en la que el valor del trabajo no dependa de si es realizado por hombres o mujeres, y en la que se haga un mejora aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de todas las personas y colectivos".

Para ello, el Parlamento ensalza que los diputados y diputadas de Cantabria saben que "las políticas de igualdad son el instrumento para mejorar no sólo las vidas de las mujeres sino las de toda la ciudadanía". "Creemos que no podrá haber una verdadera transformación si no se cuenta de manera esencial con las mujeres, con su participación y contribución", apunta.

Y, por ello, la Cámara regional ha aprobado, el pasado lunes en el Pleno, la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres para garantizar el ejercicio de las competencias autonómicas en clave de igualdad.

"Se trata de establecer mediante norma de obligado cumplimiento que la Administración de Cantabria actúe como un referente mediante la incorporación transversal del principio de igualdad en las políticas públicas, vinculando al resto de poderes públicos del ámbito autonómico, y actuando también como un referente para el sector privado en el desarrollo de políticas y actuaciones eficaces", explica la declaración institucional.

El texto también manifiesta la "apuesta firme" del Parlamento por "la defensa de los derechos, la libertad y la seguridad de las mujeres" porque, aún hoy, "existe un importante número de mujeres que sufren una múltiple discriminación" ya que, junto a la discriminación por razón de sexo, padecen otras como las derivadas de factores de "raza, origen étnico, lengua, edad, discapacidad u orientación sexual".

"En la desigualdad entre sexos está la raíz de la violencia de género que en nuestro país ha acabado con la vida de 984 mujeres desde 2003", recuerda.

Al acto, celebrado en el patio del Parlamento, ha asistido la vicepresidenta de Cantabria y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos (también diputada del PSOE), junto a dos directoras generales, y diputadas de los grupos de la Cámara como María José Sáenz de Buruaga e Isabel Urrutia (PP), Matilde Ruiz y Rosa Valdés (PRC) o Silvia Abascal (PSOE).

Sus compañeros masculinos en el hemiciclo las han acompañado en este acto, en el que han participado Luis Carlos Albalá (PP), Pedro Hernando (PRC), Víctor Casal (PSOE) o los miembros del Grupo Mixto Rubén Gómez (Cs) y Juan Ramón Carrancio.