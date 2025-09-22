El Parlamento se une para que el Gobierno apruebe los Planes Rectores de Uso y Gestión en todos los parques naturales

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos del Parlamento de Cantabria (PP, PRC, PSOE y Vox) se han unido en la sesión vespertina del primer Pleno del nuevo periodo de sesiones de este lunes para instar al Gobierno regional 'popular' a que apruebe los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) en todos los parques naturales de la región.

Ha sido a raíz de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que detalla que el Parque Natural de Oyambre, el de Collados del Asón, el de las Dunas de Liencres, el Estuario del Pas y Costa Quebrada y el de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel no cuentan con un PRUG aprobado.

A ello suma que el Plan Rector del Parque Natural Saja-Besaya, del año 2000, "lleva más de dos décadas caducado", y que en el Monumento Natural de las Secuoyas del Monte de Cabezón no se han desarrollado las normas de protección "exigidas por la legislación vigente".

También especifica que el Plan Marco de Gestión de las cinco Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de importancia comunitaria litorales de Cantabria está actualmente caducado.

En defensa de la iniciativa, el diputado socialista Pablo Zuloaga, que ha comenzado su intervención condenando el "genocidio" en Gaza y ha solicitado un "alto al fuego", ha dicho que la gestión de los espacios naturales protegidos no es "un problema menor, ni puntual" y ha destacado que regular su uso, protección y conservación es una cuestión de "futuro".

Al hilo ha denunciado que la Ley de Simplificación Administrativa del Partido Popular "permite obras e intervenciones" en estos espacios "sin garantías suficientes", a lo que ha unido el "escándalo recurrente" del macrobotellón en El Puntal de Somo.

En su opinión, éste es una "consecuencia directa de una visión caduca que considera los espacios protegidos como un decorado para el turismo de masas", y ha acusado al Ejecutivo de optar por el "desmantelamiento encubierto de las políticas ambientales", con, entre otros, "recortes de personal", "vacíos legales", "privatizaciones en la vigilancia ambiental" y la "falta de liderazgo evidente de la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga".

"Todo prado, toda duna, toda playa, todo río, toda costa... es susceptible de ser un bien inmobiliario para construir y especular", ha afirmado Zuloaga que ha apostillado que "Cantabria es una tierra donde la Ibiza del Norte sí pueda desarrollarse".

Armando Blanco, por parte del Grupo Parlamentario Vox -que ha votado a favor de la PNL-, ha pedido a los socialistas "un poco de mesura" y "prudencia" en sus declaraciones y acusaciones al Gobierno del PP sobre la gestión de estos espacios, ya que "alguna responsabilidad en esto tendrán", refiriéndose así a los años que los socialistas han gobernado en Cantabria.

Y el diputado regionalista Guillermo Blanco ha dicho que la Proposición No de Ley es "interesante", pero ha puntualizado que, antes de aprobar el PRUG, ha solicitado una actualización, "desde el punto de vista de prioridades por eficiencia", de los planes ZEC dentro de la Red Natura 2000 porque "Europa nos lo va a pedir".

Desde el Grupo Popular, Belén Ceballos ha lamentado que los socialistas "no hicieron nada cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar Cantabria" en esta materia. "No hubo previsión, no hubo prevención", ha sentenciado.

Así, ha dicho en referencia a las críticas del PSOE que "parece que el PP lleva gobernando 20 años y no es cierto", y ha señalado que desde la Consejería de Desarrollo Rural se ha elaborado un calendario de redacción, revisión y aprobación de todos los PRUG.

Por último, ha pedido a Zuloaga que tenga "mucho cuidado" cuando hable de "especulación", quien ha contestado que la presidenta del Gobierno y la consejera del área, María Jesús Susinos, "no han pegado un palo al agua" en dos años en la gestión de los espacios protegidos.

"Hoy les estamos diciendo que en el presupuesto del año que viene tiene que haber medios, tiene que haber técnicos y tiene que haber compromisos firmes para regular la protección de los espacios naturales sensibles de Cantabria", ha concluido el diputado socialista.