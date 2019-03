El Parlamento urge trámites de obras pendientes al Gobierno saliente y al próximo

Publicado 25/03/2019 20:11:44 CET

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una proposición no de ley impulsada por el PP que insta al Gobierno de la Nación, ya en funciones, y al que entre tras las elecciones de abril, a realizar una serie de trámites para "desbloquear" inversiones en infraestructuras en Cantabria. Pese a conseguir el apoyo necesario para sacarla adelante, todos los grupos han tenido reproches para el PP por su gestión de las inversiones para Cantabria cuando ha gobernado en Madrid.

El PSOE y los dos diputados del grupo mixto procedentes de Podemos han votado en contra, mientras que el PRC, socio de gobierno de los socialistas en Cantabria, ha votado a favor, junto con los otros dos diputados del grupo mixto, Rubén Gómez de Ciudadanos, y Juan Ramón Carrancio. La diputada no adscrita Verónica Ordóñez (Podemos) se ha abstenido.

La iniciativa reclama al Gobierno de la Nación que en un máximo de seis meses presente el estudio de alternativas del tramo del AVE entre Aguilar de Campoo y Reinosa y lo someta a información pública; licite la duplicación de vía entre Santander y Torrelavega en todo su recorrido; encargue el estudio de mejora del tren Santander-Bilbao; licite el tramo de la Autovía A-73 entre Aguilar de Campoo (Palencia) y Báscones de Valdivia (Burgos); resuelva los expedientes de expropiación para el inicio de los trabajos del ramal Sierrapando-Barreda; desbloquee el inicio de las obras de los accesos al Puerto de Raos; y licite la obra pendiente en el Desfiladero de La Hermida.

Ya para el nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril, el Parlamento de Cantabria reclama que, antes de que concluya 2019, licite las obras del primer tramo del AVE entre Palencia y Herrera de Pisuerga; retome los trámites del tramo entre Herrera de Pisuerga y Aguilar de Campoo; y licite las obras de los tramos de la A-73 Pedrosa de Valdelucio-Santa Cruz del Tozo, Santa Cruz del Tozo- Montorio y Montorio-Quintanaortuño, de la Autovía entre Burgos y Aguilar de Campoo.

El portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha dicho que desde la moción de censura contra Mariano Rajoy que aupó a Pedro Sánchez al Gobierno, en Cantabria "no se ha movido ni una pala ni un papel", y ha explicado que el objetivo de la iniciativa es conseguir que obras y trámites que "llevan un año parados, no continúen paralizados un año más por el ciclo electoral que ahora se abre".

El portavoz del PSOE, Víctor Casal, ha reprochado al PP que exija a un gobierno que ha estado diez meses, inversiones y trámites que el PP no fue capaz de acometer en siete años, y que pretenda poner plazos a un gobierno en funciones, con un presupuesto prorrogado y con elecciones a la vista, y además después de votar en contra de los presupuestos del Estado de 2019.

"MÁS FALSA QUE LA TESIS DE TAL"

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha dicho que su grupo apoya la iniciativa "como siempre" que se trata de reivindicar inversiones para Cantabria, aunque es "más falsa que la tesis de tal", ha apostillado sin concretar. El regionalista ha criticado la "inacción absoluta" del PP en sus siete años en el Gobierno central.

Ha criticado que en esa época, cuando el Parlamento de Cantabria debatía las reivindicaciones a Madrid, el PP votaba en contra, y ha añadido que todos sus diputados en el Congreso, con la ayuda de los de Cs, "pudieron contribuir con sus votos a que lo que piden hoy se hiciera realidad, y votaron en contra".

Tanto Verónica Ordóñez (Podemos), como por parte del grupo mixto Rubén Gómez (Ciudadanos), Juan Ramón Carrancio y José Ramón Blanco, han tenido reproches para el PP. Carrancio ha señalado que el ministro de Fomento Iñigo de la Serna "se lo trabajó más" que el actual, pero "también mintió, también nos vendió humo".

Rubén Gómez ha coincidido en los "desprecios y menosprecios" del Gobierno de Pedro Sánchez a Cantabria, pero ha recalcado que "no es cosa del último año solamente" y ha responsabilizado tanto al PP como al PSOE de que Cantabria no esté en el corredor atlántico, a lo que en su opinión "ha contribuido el PRC, porque no defendió" los intereses de Cantabria cuando debió hacerlo.

"Todos han ignorado a Cantabria", ha dicho en la misma línea el diputado procedente de Podemos José Ramón Blanco.

LÍNEAS DE AUTOBUS AL HOSPITAL DE LAREDO

Por otro lado, el Pleno ha aprobado una proposición no de ley del diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, exparlamentario de Ciudadanos, que insta al Gobierno de Cantabria a acometer las trámites necesarios a través de la Consejería competente, para garantizar la permanencia en el tiempo de la línea de transporte público que comunica Castro Urdiales, Guriezo y Liendo con el Hospital de Laredo, como hasta la fecha.

La iniciativa ha sido apoyada por todo el hemiciclo salvo la castreña Verónica Ordóñez, diputada no adscrita que representa a Podemos, que ha reclamado un transporte público "digno" para la zona.

Carrancio ha presentado esta propuesta por los reparos del Tribunal de Cuentas que han hecho que el Ayuntamiento de Castro haya dejado de cofinanciar esta línea, a la que aportaba 50.000 euros.

El Gobierno financia este servicio con 80.000 euros, mientras que el Ayuntamiento de Guriezo aporta 21.600 euros y el de Liendo 13.000, según ha detallado el diputado del PRC Francisco Ortíz, quien ha explicado que la Dirección General de Transporte, está trabajando en la implementación de una fórmula para colaborar con los ayuntamientos para sostener estas líneas, siempre y cuando haya demanda y se den las circunstancias actuales.

El diputado del PRC, partido que dirige la consejería que competencias en esta materia, ha opinado que no procede aumentar la frecuencia de los autobuses, como han pedido algunos portavoces, teniendo en cuenta que en la línea de Castro la media de ocupación, según ha dicho, es de siete viajeros por expedición y en la de Guriezo y Liendo, de dos, por lo que en su opinión, sería más recomendable optar por taxis.