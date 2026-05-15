Los paros coincidentes con la negociación del ERE de Nestlé se inician con respaldo total de la plantilla en La Penilla - UGT

SANTANDER 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los paros convocados por el comité de empresa de la fábrica de Nestlé en La Penilla, en coincidencia con el segundo día de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la multinacional, se han iniciado este viernes con un seguimiento total de la plantilla en los turnos de mañana y en el partido (11 a 13 horas), ha informado el comité de empresa.

El órgano sindical de la fábrica cántabra de Nestlé ha valorado que los paros de dos horas en cada turno de trabajo "comienzan con la misma unidad contra el ERE mostrada por la plantilla en las asambleas del pasado 8 de mayo".

El comité de empresa de Nestlé en La Penilla ha reafirmado su compromiso "para defender el empleo, las condiciones laborales y los derechos de toda la plantilla" en la negociación del ERE, que según la propuesta inicial de la compañía, implica 49 despidos "en una fábrica y en una empresa que genera beneficios".

Los paros, que se completarán con los del turno de tarde (15 a 17 horas) y el de noche (de 23 horas a 1 de la madrugada), se repetirán todos los días en los que hay programada negociación del ERE; en concreto el 20, 21, 27 y 28 de mayo.

Antes, el comité de empresa de Nestlé en La Penilla ha convocado una concentración de protesta ante la sede de la Delegación del Gobierno en Santander el martes 19 de mayo a las 11 horas, que precederá a una manifestación en Sarón el domingo 24 de mayo, entre el campo de fútbol del Cayón y la portería de la fábrica cántabra (11 horas).