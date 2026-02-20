Parte del segundo premio del sorteo del jueves de la Lotería Nacional cae en Santander

Administración de Lotería número 12 de Santander, ubicada en la calle Marqués de la Hermida - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 19 de febrero, ha recaído en Santander, entre otros puntos de España, dejando 6.000 euros al billete.

Ha recaído en la Administración de Loterías Número 12 de la capital cántabra, ubicada en el número 68 de la calle Marqués de la Hermida.

El número premiado del segundo premio de la Lotería ha sido el 37.801 y, además de en Santander, ha dejado acertantes en Sant Cugat del Vallés (Barcelona); en Madrid, Málaga y Gandía (Valencia).

El primer premio, de 30.000 euros al billete, ha recaído en el número 85.882, repartido en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y en Santa Cruz de Tenerife. Los reintegros son 1, 2 y 8.