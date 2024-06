Pascual culpa al Ministerio de "echar balones fuera" con la falta de médicos

SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha culpado al Ministerio de Sanidad de "echar balones fuera" con la falta de médicos tanto en los hospitales como en Atención Primaria y le ha acusado de "olvidar sus competencias", entre las que ha citado la formación de los médicos, así como la homologación de los títulos de los profesionales extranjeros.

A preguntas de la prensa en el marco de los Cursos Avanzados de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Pascual ha insistido en que las Comunidades Autónomas "contratamos" a los médicos y el Ministerio "no nos pone gente para poder contratar" por lo que la ministra Mónica García "no puede decir que no contratamos".

"Claro que no contratamos. No contratamos porque usted no nos pone a disposición los médicos y las enfermeras que necesitamos", ha espetado el consejero de Salud de Cantabria, quien ha considerado que ahora "no sirve de nada" que el Ministerio anuncie más plazas de universidad cuando esos médicos "no estarán disponibles hasta dentro de 11 años".

Además, Pascual ha cuestionado que el Ministerio diga que "este verano es igual que todos los años". "Eso no es cierto porque los residentes no han terminado en mayor, sino que lo harán en octubre. Tenemos el doble de residentes, sí, pero lo que necesito son médicos ya con el título terminado para poder contratarlos", ha apostillado.

Así, ha considerado "indignante" que desde el Ministerio de Sanidad "estén manipulando la información de esta manera" cuando, a su juicio, ya sabían desde "hace cuatro años" que "este verano no íbamos a tener residentes" formados.

"Podría haber acelerado las homologaciones de médicos extranjeros. Podría haber acelerado la formación, intensificando para que pudieran terminar un poco antes. Podría haber hecho muchas cosas en cuatro años y no han hecho nada. Esa es nuestra gran queja ante la ministra, que ejerza sus competencias y que se ponga a trabajar", ha concluido.

En cuanto al déficit de médicos en Cantabria, ha apuntado que "hemos podido cubrir algunas cuestiones" y cree que se podrán "cubrir algunas más" y, ha dicho, "donde no podamos hacer cobertura lo que estamos ofreciendo es transporte alternativo para que la gente pueda bajar a los centros de salud" desde los consultorios.

Y, sobre los refuerzos disponibles, Pascual ha indicado que para los hospitales "tenemos más" y para Atención Primaria, que es donde "más déficit tenemos", ya se cuenta con "20 médicos y probablemente alguno más que se sume". En los servicios de urgencia hay menos, concretamente 12, pero "hay mucha autocobertura" entre los profesionales, ha apuntado.

"En algún caso puntual los profesionales van a tener que modificar sus vacaciones porque puntualmente no se puede cubrir todo, pero en términos generales, dentro de la situación que tiene el país, creo que estamos cubriendo satisfactoriamente nuestra situación", ha considerado el consejero.

Sobre la desconvocatoria de la huelga por parte de los trabajadores de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), el consejero ha valorado que CSIF y aSUAP esperarán "hasta después del verano con las reivindicaciones".

No obstante, el colectivo de enfermería se movilizará esta semana, concretamente el miércoles, día 26, con una manifestación en Santander y, en este sentido, Pascual ha indicado que en la Consejería "tenemos la puerta abierta y seguimos negociando". "Yo creo que hay tiempo por delante", ha dicho.

En otro orden de asuntos y cuestionado sobre el estudio nacional de SATSE que apuntaba a que Cantabria tendría cerradas este verano 54 camas, Pascual ha asegurado que "nosotros evidentemente no vamos a cerrar camas porque estamos en pleno proceso del plan de reducción de listas de espera y necesitamos las camas".