Patrizia Laquidara, una de las voces más singulares de la canción italiana, llega este jueves a Excéntricos

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Patrizia Laquidara, una de las voces más intensas y singulares de la canción italiana contemporánea, actuará este jueves 23, a las 19.30 horas en Casyc UP dentro del ciclo de conciertos Excéntricos, una iniciativa de la Fundación Santander Creativa (FSC) que apuesta por artistas poco convencionales pero cuyo talento es "extraordinario".

Las entradas, que tiene un precio de cinco euros, se pueden comprar en www.unientradas.es y en la taquilla de Casyc, abierta dos horas antes del inicio de las actividades que acoge este espacio.

Laquidara estudió canto en la Accademia Universo Arte y obtuvo una beca en la Scuola di Mongol para formarse en música popular. Debutó en el certamen Recanati (hoy Musicultura) y recibió diferentes galardones como el premio a la mejor interpretación, premio a la mejor canción y el premio de la crítica, ha informado este martes la FSC.

En 2003 lanzó 'Indirizzo Portoghese' y ganó en el festival de Sanremo, el premio de la crítica Mia Martini y el premio Alex Baroni. Su segundo disco, 'Funambola' (2007), producido por el guitarrista y cantante estadounidense Arto Lindsay y Patrick Dillett (ingeniero de sonido y ganador de cuatro premios Grammy), resultó seleccionado entre los cinco mejores del año por el Premio Tenco. En 2011 publicó 'Il Canto dell'Anguana', un homenaje a las tradiciones venecianas.

A lo largo de su carrera ha colaborado también con Ian Anderson (líder de la banda de rock Jethro Tull) y el escritor chileno Alejandro Jodorowsky.

Laquidara combina la música con otras disciplinas como el teatro, el cine y la docencia en el Conservatorio Marenzio de Brescia.