El Patronato de la UIMP vota este lunes el nombramiento de Ángel Pelayo como nuevo rector - UC

SANTANDER 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) se reúne este lunes, 12 de enero, para votar el nombramiento de Ángel Pelayo como nuevo rector.

De esta manera, si se aprueba, se convertirá en el sucesor de Carlos Andrada, de 70 años, que el pasado mes de octubre trasladó al Ministerio de Universidades su decisión de finalizar su etapa tras cuatro años a cargo del Rectorado. A partir de entonces, durante tres meses, el Ministerio ha abierto un proceso para elegir a Pelayo como su candidato a nuevo rector.

Pelayo, catedrático y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria (UC) ya ejerció como vicerrector de la UIMP bajo el mandato de Salvador Ordóñez (2006-12).

El Patronato que lo decidirá está formado por el presidente, cargo que corresponde al secretario de Estado de Universidades, Juan Cruz Cigudosa; el vicepresidente, que es el secretario general de Universidades, Francisco García, y otros 15 miembros (representantes institucionales y expertos).

Los miembros son la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa; la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la presidenta de la CRUE, Eva Alcón; la secretaria general de Investigación, Eva Ortega; la presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma O'Shea; el director de Educación en RTVE, Ignacio Elguero de Olavide; y los empresarios Miguel Antoñanzas, Enrique Blanco, Susana García Espinel, Adelaida de la Calle y Pilar González de Frutos.