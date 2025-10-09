El PCTCAN estrena un espacio de coworking para fomentar el desarrollo de proyectos tecnológicos

Inauguración del nuevo espacio de coworking en el edificio Bisalia del PCTCAN - GOBIERNO

Ofrece puestos de trabajo, salas de reuniones, cabinas individuales de videollamadas, zona de reprografía y un comedor

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, cuenta desde este jueves con un espacio de coworking y una sala multiusos en el edificio Bisalia para fomentar la colaboración empresarial y el desarrollo de proyectos tecnológico.

Autoridades y representantes de algunas de las empresas ubicadas en el Parque han asistido esta mañana a la inauguración del nuevo espacio, de 500 metros cuadrados y que ofrece 17 puestos de trabajo, tres salas de reuniones, tres cabinas individuales para videollamadas zona de reprografía y un office/comedor independiente.

Además, la sala multiusos es flexible y transformable, con un tabique móvil acústico que permite dividir el espacio según el tipo de evento, lo que permitirá organizar conferencias, formaciones y encuentros para impulsar la interacción y el desarrollo de proyectos conjuntos.

Este espacio ha sido ejecutado por las empresas ITM Instalaciones y Mantenimiento de Telecomunicaciones, Ambar Telecomunicaciones y AB Equipamiento y Diseño, con un coste total de 610.340 euros más IVA.

El director general de la sociedad gestora del PCTCAN, Pedro Nalda, ha explicado en la inauguración que se trata de un espacio "muy demandado" que "reafirma la apuesta del Gobierno regional por ofrecer infraestructuras de primer nivel" que hagan de Cantabria "un lugar atractivo para trabajar, innovar y emprender".

"Son instalaciones que se han diseñado para fomentar la colaboración empresarial y el desarrollo de proyectos tecnológicos", ha subrayado Nalda, quien ha resaltado que esta infraestructura ya ha despertado el interés de varias empresas nacionales e internacionales, que planean alquilar varios puestos de trabajo de manera temporal para sus empleados, lo que reforzaría la colaboración entre empresas y la atracción de talento tecnológico a Cantabria.

Según ha dicho, este espacio "permitirá fortalecer la colaboración entre empresas, investigadores y jóvenes emprendedores, impulsando la innovación y la competitividad del tejido productivo regional". Además, ha puesto en valor la capacidad de este proyecto para "combinar modernidad, funcionalidad y un diseño pensado para favorecer la interacción y la creatividad".

Teniendo en cuenta la tendencia "imparable" del teletrabajo en las empresas y la necesidad de ofrecer infraestructuras modernas que den respuesta a estas nuevas formas de trabajar, el director del PCTCAN ha asegurado que uno de los objetivos del Gobierno regional es que "Cantabria sea un lugar en el que teletrabajar sea sinónimo de calidad de vida, buenas comunicaciones y entornos de trabajo modernos y bien equipados".

Así, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo por "apostar de manera decidida por la innovación abierta y el fomento del talento, ofreciendo a emprendedores, investigadores y empresas tecnológicas un entorno moderno y adaptado a las necesidades de trabajo colaborativo del siglo XXI".

Para Nalda, el proyecto "constituye un nuevo eje de dinamización empresarial y tecnológica dentro del PCTCAN, consolidando al parque como referente regional en innovación y transferencia de conocimiento".