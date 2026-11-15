El PCTCAN organiza una jornada para conectar a sus empresas con el talento remoto de Cantabria

Archivo - Edificio 'Bisalia' en el PCTCAN de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), celebrará el próximo miércoles, 18 de noviembre, a las 10.00 horas, el Bisalia Living Lab, una iniciativa impulsada en colaboración con Cantabria Remota para conectar las necesidades de las empresas del parque con el talento remoto que vive y trabaja en Cantabria.

En un cmunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que el encuentro tendrá lugar en Bisalia Co.Lab, el espacio de coworking del Edificio Bisalia, y dará continuidad al Bisalia Café celebrado el 28 de octubre.

En esta ocasión, el objetivo es seguir avanzando en la creación de nuevas conexiones entre el tejido empresarial del parque y los profesionales internacionales que han elegido Cantabria como lugar de residencia y trabajo.

La iniciativa plantea una dinámica de trabajo en la que las empresas participantes podrán presentar retos y necesidades reales de sus organizaciones en ámbitos como la innovación, la digitalización, la inteligencia artificial, los datos, la ingeniería, la sostenibilidad o el desarrollo de negocio, entre otros.

A partir de estas propuestas, se identificarán profesionales de la comunidad de Cantabria Remota, cuyas capacidades y experiencia puedan aportar valor a cada desafío, y el fin es explorar posibles soluciones, establecer contactos y generar oportunidades de colaboración, proyectos o incorporación de talento.

El Bisalia Living Lab permitirá a las empresas acceder a nuevas perspectivas sobre sus propios retos, conectar con profesionales cualificados y aprovechar el conocimiento y la experiencia internacional de personas que desarrollan su actividad profesional desde Cantabria.

La jornada estará orientada a identificar oportunidades y definir posibles próximos pasos, sin que sea necesario desarrollar proyectos completos durante el encuentro.

El PCTCAN ha animado a las empresas del parque a participar en esta iniciativa y presentar sus propuestas, por lo que las compañías interesadas podrán describir el reto o necesidad que desean plantear e indicar la persona que acudirá en representación de su organización.

El plazo para presentar las solicitudes finalizará este lunes, 16 de noviembre.

Las plazas son limitadas y la participación se confirmará en función de la adecuación entre los retos planteados y los perfiles profesionales disponibles.

Asimismo, el formulario permite manifestar el interés en utilizar Bisalia Co.Lab como espacio de trabajo para colaboradores externos o pequeños equipos.