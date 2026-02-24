Un peatón sufre varios traumatismos tras ser atropellado por un ciclista en Castro

SANTANDER 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un peatón ha sufrido varios traumatismos en las extremidades y una contusión en la cara tras ser atropellado por un ciclista en Castro Urdiales.

El accidente ha ocurrido este martes, a las 14.39 horas, cuando la Policía Local ha alertado del accidente en el paseo Ocharán Mazas.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Básico de DYA Cantabria, que ha valorado y curado al peatón de sus lesiones.

La víctima ha sido trasladada hasta el Hospital Comarcal de Laredo a causa de sus lesiones, según ha informado el servicio sanitario a través de su perfil en la red social X.