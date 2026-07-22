Pepe Viyuela y la OSCAN, entre las propuestas culturales al aire libre de 'Veranos en Jado' este agosto

Presentación de los 'Veranos de Jado' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parque de Jado de Santander acogerá este agosto la segunda edición de 'Veranos en Jado', una iniciativa municipal que incluye un total de nueve propuestas culturales al aire libre con espectáculos de música, teatro, danza, circo, artes plásticas e instalaciones participativas. Este año contará con la participación del actor Pepe Viyuela y de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN), entre otros.

La programación arrancará el viernes 31 de julio con la comedia de teatro gestual y música 'Globe Story' de la compañía El Perro Azul.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha presentado este miércoles en rueda de prensa la propuesta acompañada por algunos de los artistas y compañías que participarán en el ciclo y vecinos de Entrehuertas.

Según ha destacado Méndez, la iniciativa responde "al compromiso municipal de acercar la cultura a la ciudadanía, favorecer el acceso a las artes en espacios cotidianos y reforzar el papel de los parques y plazas como lugares de encuentro y participación".

El programa está coordinado por Mónica González Megoya, de Quasar Teatro, a quien Méndez ha agradecido la ayuda al Consistorio para materializar esta propuesta en su primera edición y ha felicitado por mantener la impronta en esta segunda.

"Los espacios públicos son lugares donde convivimos, compartimos experiencias y construimos ciudad. La cultura tiene la capacidad de activar esos espacios, hacerlos más dinámicos y fortalecer el sentimiento de pertenencia a la ciudad", ha recalcado.

La edil ha subrayado que esta iniciativa pone el foco en entender el espacio urbano como escenario cultural "vivo", al tiempo que contribuye a descentralizar la oferta cultural, acercarla a los barrios y a facilitar que los ciudadanos puedan disfrutar gratuitamente de propuestas contemporáneas "de gran calidad sin salir de su entorno".

Además, ha valorado que la programación combina distintas disciplinas y lenguajes artísticos para que "cada persona encuentre una propuesta con la que sentirse identificada".

NUEVE PROPUESTAS

La compañía El Perro Azul iniciará el viernes 31 la programación con la comedia de teatro gestual y música 'Globe Story'.

Ya en agosto, el sábado 1 llegará la propuesta de danza y mediación '8 segundos, 4 especies', de la compañía Mymadder, que culminará con un taller de baile social abierto a participantes de todas las edades.

El viernes 7 será el turno de 'MicroShakespeare', una original instalación participativa creada por Toti Toronell que muestra pequeñas piezas teatrales a través de auriculares mientras otro espectador actúa como titiritero.

El sábado 8, el actor Pepe Viyuela llegará a Jado con 'Encerrona', un espectáculo de teatro gestual y clown para todos los públicos que convierte las situaciones más cotidianas en una divertida reflexión sobre la condición humana.

La música regresará el viernes 14 con el concierto comentado del 'Themis String Quartet', una formación integrada por músicas vinculadas a la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) que ofrecerá un recorrido por la creación musical escrita por mujeres desde la Edad Media hasta la actualidad.

Mientras, el sábado 15 actuará el grupo cántabro Re^Pande, que revisita el folclore tradicional con una propuesta innovadora en la que conviven panderetas, instrumentos de cuerda, viento y objetos cotidianos.

A continuación, el viernes 21 será el turno de 'Ma solitud', del creador Guillem Albà, un espectáculo familiar de títeres, humor y poesía que ha recibido reconocimientos internacionales.

Las artes plásticas tomarán el relevo el sábado 22 con 'Sericleta', una propuesta participativa que instalará un estudio portátil de serigrafía en el parque para que el público pueda crear sus propias estampaciones inspiradas en la arquitectura y la naturaleza del entorno.

Ya el viernes 28 llegará 'Poi', un espectáculo de circo, malabares e instalación basado en la manipulación de peonzas tradicionales.

Finalmente, el sábado 29 clausurará el ciclo el Dúo Otero, formado por los cántabros Miguel Díez y Hugo Selles, con un concierto de violonchelo y piano que recorrerá obras desde el clasicismo hasta la creación contemporánea.