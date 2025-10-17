El periodista y escritor José Ribagorda será proclamado Orujero Mayor 2025 en Potes

POTES 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor José Ribagorda será proclamado Orujero Mayor 2025 en la próxima edición de la Fiesta del Orujo de Potes, que tendrá lugar el fin de semana del 7 al 9 de noviembre en la capital lebaniega y que está considerada de Interés Turístico Nacional.

Así lo ha anunciado este viernes en un comunicado el alcalde de Potes, Francisco Javier Gómez, que ha explicado que, con este nombramiento, la villa reconoce "la trayectoria profesional, la sensibilidad cultural y la pasión por la gastronomía de uno de los periodistas más reconocidos de la televisión española, cuya labor divulgativa ha contribuido a difundir los valores de la cultura gastronómica y del territorio".

Gómez ha subrayado que la elección de José Ribagorda como Orujero Mayor 2025 "refuerza el vínculo entre gastronomía, territorio y comunicación", pilares sobre los que se sustenta esta fiesta.

En este sentido, ha señalado que "su pasión por la cocina, su respeto por la cultura popular y su capacidad para transmitir el valor de los productos locales lo convierten en un embajador ideal para la Fiesta del Orujo, símbolo de identidad de Liébana y de Cantabria".

El periodista José Ribagorda (Madrid, 1961) inició su carrera en el diario económico Cinco Días y posteriormente se incorporó a la cadena COPE. Más tarde trabajó en la Cadena Ibérica.

Su llegada a la televisión se produjo en 1990, en la delegación en Madrid de la cadena japonesa NHK. Ese mismo año se incorporó a Telecinco como redactor de informativos, siendo corresponsal político y más tarde jefe del Área de Política Nacional. En 1994 comenzó a presentar Las Noticias del Fin de Semana y, posteriormente, la edición Entre hoy y mañana.

En 1997 se trasladó a Televisión Española, donde presentó y editó el Telediario 3 y las ediciones de fin de semana del Telediario. Entre 2004 y 2006 ocupó la subdirección del programa Los desayunos de TVE y en 2006 regresó a Telecinco, donde ha sido durante casi dos décadas uno de los rostros más reconocibles de Informativos Telecinco. En septiembre de 2024 presentó su último informativo, cerrando una etapa de 38 años dedicados a la comunicación.

Además de su labor periodística, ha destacado por su faceta divulgadora en el ámbito gastronómico. Fue creador y presentador del programa Cocineros sin estrella, dedicado a la gastronomía tradicional española, y autor de los libros Cocineros sin estrella (2012) y De las cosas del comer (2017). En 2013 lanzó la web del mismo nombre, donde continúa difundiendo la cultura culinaria y los productos locales.

Actualmente prepara un nuevo proyecto audiovisual centrado en la gastronomía dentro del grupo Mediaset.

Él mismo resume su vocación. "Son casi tres décadas dedicadas al periodismo y muchos años ya incluyendo también en mi quehacer profesional la divulgación de la gastronomía, de la de ayer, la de hoy y la de mañana. En pocos lugares me encuentro mejor que entre viñas, faenando con los pescadores, en una vieja taberna o cocinando en casa para los amigos. Y dada mi vocación informativa, espero compartir con todos los lugares, las sensaciones y los conocimientos que me quedan por encontrar, sentir o adquirir para que os resulten útiles y placenteros. Y es que así entiendo la gastronomía, como uno de los placeres más intensos y duraderos. Todo sea en beneficio de la cultura gastronómica."

Estas palabras del periodista encajan plenamente con el espíritu de la Fiesta del Orujo, basado en el respeto por las raíces, el trabajo artesanal y el disfrute compartido de la cultura y la gastronomía, ha señalado el Ayuntamiento.

FIESTA DEL ORUJO

La Fiesta del Orujo de Potes se celebrará del 7 al 9 de noviembre de 2025. Durante tres días, la capital de Liébana volverá a llenarse de música tradicional, exhibiciones de destilación en directo, degustaciones, pasacalles, folclore y actividades culturales.

El momento más esperado será el encendido de las alquitaras, acto simbólico que marca el inicio de la destilación pública del orujo. El Orujero Mayor -en esta edición, José Ribagorda- será el encargado de pronunciar el pregón y encender las alquitaras, acompañando a los productores y a la Cofradía del Aguardiente de Orujo y Vino de Liébana.

Además, se entregará la tradicional Alquitara de Oro, reconocimiento al mejor orujo del año, que distingue la calidad y el saber hacer de las destilerías lebaniegas.