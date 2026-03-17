Personada también la familia de la única superviviente de la pasarela de El Bocal

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La familia de la única superviviente tras el colapso de la pasarela costera de El Bocal en Santander también se ha personado en la causa judicial abierta con motivo de esta tragedia, al igual que habían hecho ya familiares de tres de los seis jóvenes fallecidos.

Ahora, y según han informado fuentes judiciales a Europa Press, se han sumado allegados de Ainara R.V., de 19 años y vecina de Elvillar (Álava, País Vasco), que resultó herida grave y tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Traumatología del Hospital Valdecilla.

De este modo, son ya cuatro de las siete familias afectadas por lo sucedido el 3 de marzo las personadas en la causa, además del Ayuntamiento y también la por ahora única investigada: la policía local que atendió un día antes la llamada de alerta del 112 y no gestionó la incidencia, que tendrá que declarar el 27 de marzo.

Sobre el Consistorio, aunque se personó como interesado, lo está "en su condición de posible responsable civil", como le advirtió la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que dirige la investigación.

Y la operadora del 112 que la víspera del accidente recibió la llamada de un ciudadano de la zona alertando del mal estado de la pasarela -llamada que trasladó a la Policía Local- deberá comparecer ante la jueza, junto a más testigos y también el día 27, acompañada de un abogado, por si tras su testimonio pasa a ser investigada.

Entre tanto, Costas, que ha trasladado ya a la jueza la documentación requerida, está a expensas de que los servicios jurídicos de este organismo público -es decir, la Abogacía del Estado- considere si procede o no la personación del Ministerio para la Transición Ecológica.