Personajes cántabros y asturianos pintados por Goya, epicentro de una nueva obra con novedades sobre el artista

Presentación de la obra 'Goya a la Luz del Norte' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y el de Bellas Artes de Asturias han impulsado la publicación de 'Goya a la Luz del Norte', una obra en la que se aborda la relación del artista con Cantabria y Asturias; se "destripa" el retrato del rey Fernando VII que se exhibe en el MAS, y aporta "sustanciales novedades" sobre el trabajo del maestro aragonés a partir de la aparición de "importante documentación inédita".

La obra, de casi 500 páginas y 326 ilustraciones, ha sido presentada este viernes en el Ayuntamiento de Santander, en un acto en el que ha intervenido la alcaldesa, Gema Igual, junto al exdirector del MAS, Salvador Carretero, autor de algunos capítulos del volumen, el investigador Julio Polo y el historiador de arte, crítico y escritor Fernando Zamanillo.

Además de Carretero, la obra, que cuenta con el patrocinio de Comillas Inmobiliaria, incluye capítulos realizados por Alfonso Palacio, exdirector del Museo de Bellas Artes de Asturias, y de Manuela Mena, reconocida especialista mundial sobre el pintor, junto con la aportación de Gudrun Maurer, jefa de la Colección de Pintura Española del siglo XVIII y Goya del Museo Nacional del Prado y que ofrece una "novedosa crono-biografía" del artista.

RETRATOS DE GOYA DE CÁNTABROS Y ASTURIANOS

Una de las "esencias" de la obra es la catalogación que realiza Manuela Mena sobre las "miradas imparciales" de 13 retratos que el aragonés pintó de personajes cántabros y asturianos u originarios de estas regiones, obras que están muy repartidas por todo el mundo.

De cántabros hay dos: uno de Manuel García de la Prada, banquero y coleccionista, poseedor de obras de Goya, y de su primo Francisco del Mazo García de la Prada.

Entre los asturianos se analizan dos del escritor y jurista Gaspar Melchor de Jovellanos y otros dos del pintor e historiador Juan Agustín Cean Bermúdez.

Estas obras fueron realizadas entre finales del siglo XVIII y 1820 y en ellas, según ha comentado el investigador Julio Polo en la presentación, "se ve perfectamente" la "brutal" evolución del Goya retratista a lo largo de los años y también "cómo incluso se adapta al cliente" y a lo que éste quiere, optando en unos casos por un estilo "más oficial" y en otros por uno "más libre".

RETRATO DE FERNANDO VII

Otro capítulo importante, y que ocupa más de 220 páginas del volumen, es el estudio que realiza Carretero sobre el retrato de Goya del rey Fernando VII, del que se ofrecen datos muy detallados gracias a información novedosa que se ha hallado durante la investigación.

Así se detalla su datación --primera quincena de noviembre de 1814-- y el encargo realizado al artista: quién lo promovió, quién lo pagó y cuánto costo (8.000 reales de vellón).

Gracias a documentación hallada en el Archivo Municipal de Santander se ha conocido que en un pleno municipal de octubre de 1814 se nombró a un comisionado con el fin de encarga la realización de un retrato de Fernando VII destinado a la Casa Consistorial.

En el Archivo, el Ayuntamiento conserva el expediente completo de coontratación, incluyendo un acuerdo entre la institución y el artista en el que se definen las condiciones que debe tener la obra --"un buen retrato de Fernando VII", de frente y de cuerpo entero y realizado en el "menor tiempo posible"-- y en el que el artista fija el precio.

"Ya sabemos perfectamente de dónde sale el dinero, a quién se piden prestado, cómo se paga, quién lo paga... Es una historia realmente bonita donde interviene la clase política, la monárquica, la artística, la burguesía, la iglesia, donde incluso --les parece esto de cine-- hay muertes extrañas entre bambalinas, amantes, relaciones entre personas. La historia es fascinante pero es una historia plenamente documentada", ha comentado Carretero.

Además de este capítulo sobre esta "pieza angular" del MAS, Carretero realiza otro en el que aborda el estudio de obras de Goya o goyescas, así como otros aspectos relacionados, su influencia y las obras fernandinas, tanto del propio MAS como de Cantabria.

En su investigación para este capítulo, resalta el descubrimiento y estudio de una primera edición de los Caprichos de Goya, oculta entre los fondos de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander.

Por su parte, Alfonso Palacio aborda la presencia de obras de Goya en el Museo de Bellas Artes de Asturias y, en general, en esa comunidad autónoma.

Y como capítulo de cierre, Gudrun Mauer lleva a cabo una cronobiografía del artista que incluye novedades recientes fruto de sus investigaciones en la que, por ejemplo, se puede apreciar los encargos del artista, las obras que va ejecutando y también otras cuestiones sobre el genio aragonés, como su "preocupación constante por su economía", haciendo que ello suponga no solo biografía artística sino "completamente personal".

Polo ha destacado que se trata de una obra "muy cuidada formalmente, muy bien escrita y muy bien ilustrada" y ha animado a acercarse a ella pues es accesible incluso para los no especializados en arte.

Y la alcaldesa ha destacado que se trata de un "trabajo realmente riguroso", "colaborativo" y hecho con "muchísimo mimo y calidad". "Creo que se ha escrito mucho y se ha interpretado mucho a Goya, pero también creo que nunca se podrá acabar por la riqueza que tiene", ha comentado.

La obra se presentará públicamente esta tarde, a las 19.00 horas, en el Casyc y el 8 de abril en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y otras ciudades, como Zaragoza, también han mostrado interés por la obra.