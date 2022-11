Pesquera defiende un presupuesto que "responde a las demandas" de Sanidad y a la oposición "no le salen los números"

Los partidos presentarán enmiendas para tratar de corregir unas cuentas que ven "inviables" porque "no dan" para todo

El consejero de Sanidad, Raúl Pesquera (PSOE), cree que el presupuesto de su departamento para 2023, que es el más alto de la historia y asciende a 1.087 millones de euros, es "bueno para el conjunto de Cantabria" y "da respuesta a las demandas planteadas" en el ámbito sanitario.

Sin embargo, la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) tiene claro que "se queda corto" para afrontar los grandes retos que el consejero ha enumerado como objetivos a abordar, entre los que se encuentran ordenar los recursos humanos y estabilizar de plazas, impulsar la salud mental, apostar por políticas de sostenibilidad energética e invertir en alta tecnología a través del Plan INVEAT y la unidad de protonterapia para Valdecilla, así como construir y mejorar algunos centros de salud.

"No nos salen los números para todo lo que quieren hacer", ha sentenciado el diputado 'popular' César Pascual, en la misma línea que el portavoz de Cs, Felix Álvarez, que ha recordado que las cuentas de este departamento tienen "de manera sistemática déficit anuales que superan siempre los 100 millones de euros"; y que el de Vox, Armando Blanco, quien ha añadido que "nunca se ha acercado el presupuesto al gasto real que tiene la Sanidad" y "año a año se trasladan pagos para cuadrar las cuentas".

Así lo han manifestado durante la Comisión de Hacienda del Parlamento en la que ha comparecido este miércoles Pesquera para presentar las cuentas de 2023, en la ha respondido que "a todo el mundo le gustaría tener más", pero ha explicado que la dotación ya crece en 59 millones respecto al año pasado y que el presupuesto es "una hoja de ruta" y un documento que el Gobierno siempre elabora desde un planteamiento de "armonización" entre las consejerías, de modo que si a final del año falta financiación se obtiene de partidas de otras áreas que no se hayan gastado.

Y es que "la Sanidad es un pilar, pero no es el único", ha remarcado el consejero, destacando que en Cantabria "no podemos decir que estemos mal" en el aspecto sanitario pues es la comunidad con más médicos por cada 1.000 habitantes y la segunda con más enfermeros, además de estar "entre las que mejor paga" a estos profesionales.

El asunto de la remuneración, unido al de las listas de espera y al "colapso" de las urgencias han sido las críticas en las que más se han centrado los grupos en un momento marcado por la huelga indefinida iniciada el lunes por el Sindicato Médico, cuyos miembros han recibido hoy entre pitos al consejero a su llegada al Parlamento.

Pesquera ha señalado que casi la mitad del presupuesto total de Sanidad se destina al pago de los profesionales, 519 millones de euros, lo que supone un incremento que contempla abordar la subida salarial del 4% marcada para 2023.

Y en cuanto a las listas de espera, en torno a las que la oposición ha criticado que no encuentra un "plan de choque" en el presupuesto, el consejero ha respondido que se debe a que ya se venía trabajando en ello, puesto que los quirófanos llevan operando por las tardes desde septiembre, y en las cuentas se incrementan este año las partidas para pagar a los profesionales que lo hacen.

Lo mismo ha indicado en torno al Plan de Salud Mental después de que los grupos hayan lamentado el retraso en su aprobación, aunque precisamente se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Pesquera ha explicado que, aunque sin el documento, las líneas que contempla se han venido poniendo en marcha desde el inicio de la legislatura.

Asimismo, ha reiterado que se dedica la mayor subida presupuestaria al refuerzo de la Atención Primaria, un área que se lleva cerca de un 20% de la dotación total, unos 195 millones.

"NO DA"

Sin embargo, la oposición ve "absolutamente inviable" acometer todos esos grandes objetivos con estas cuentas, como ha dicho el portavoz 'popular', que ha matizado que parte de la dotación de la que dispone Sanidad ya "la están comprometiendo para salir de la huelga".

También ha lamentado que la dotación para el personal solo recoge un aumento "para altos caros y personal eventual", y que "no queda claro" en qué se van a traducir los fondos europeos salvo que se usarán para instalar equipos de alta tecnología en los hospitales, por lo que a su juicio no se van a invertir en "proyectos tractores" o "verdaderas palancas" para cambiar el sistema sanitario.

Así, Pascual ha avanzado que el PP presentará enmiendas para tratar de "mejorar un poco este desastre", un presupuesto que ha calificado de "insuficiente", "insensato" e "incoherente".

Y es que, al igual que Félix Álvarez, ha opinado que no es suficiente solo con un presupuesto para cambiar el sistema. "Si no nos sentamos con los sanitarios a nivel autonómico y estatal y planteamos una reforma de calado no va a ser posible que tengamos una asistencia sanitaria de calidad". "O nos ponemos a reformar el sistema sanitario o esto no da", ha sentenciado el portavoz naranja.

A su juicio, el presupuesto de Sanidad es "por si solo suficiente para presentar una enmienda a la totalidad" a los Presupuestos Generales de Cantabria, ya que, entre otros asuntos, aumentan un 5,7% cuando ya la inflación "va a estar cercana al 9%". "No puede ser expansivo".

En la misma línea, el diputado de Vox ha señalado que "los números que hoy nos presenta tienen muy poco de reales" y ha considerado "preocupante" el grado de ejecución de los fondos europeos, ya que ha dicho que se han utilizado 13.000 euros de 22,6 millones, a lo que Pesquera ha respondido que se van a ejecutar pero de forma plurianual.

Blanco también ha dado la enhorabuena a Sanidad por contemplar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "que tantos años lleva en el cajón del olvido" y que podría paliar el déficit de sanitarios, aunque ha temido que sea otra "buena intención que no se hace realidad", como cree que lo es el nuevo contrato del transporte sanitario, que está atualmente en manos de Ambuibérica en su primer año de prórroga.

TRANSPORTE SANITARIO

En este sentido, Pesquera ha reiterado el "compromiso claro" con la internalizacion del transporte sanitario, pero ha aclarado que primero se van a sacar los pliegos para un nuevo contrato -espera la segunda semana de diciembre estén en licitacion-, mientras se activa la entidad que se encargue del servicio cuando se internalice, que "no se crea de un día para otro". "A estos compromso hay que ponerles tiempo, dinero y forma y en eso estamos ya", ha dicho.

Desde los partidos que sustentan al Gobierno las portavoces parlamentarias han apoyado las cuentas destacando que suponen casi un tercio del total de la comunidad. La regionalista Ana Obregón ha pedido tener una "visión realista" de los recursos y cree que, "dentro del escenario existente, son las más adecuadas".

También ha mostrado su preocupación por la construcción del centro de salud de Castro Urdiales después de que la parcela seleccionada haya recibido informes desfavorables por no reunir las condiciones para uso sanitario. Sin embargo, el consejero ha confiado en que los trámites del Ayuntamiento pongan solucion y el proyecto pueda ser una realidad el próximo año "a pesar de los problemas administrativos".

Por último, la portavoz socialista, Noelia Cobo, ha subrayado que en Sanidad "nunca es suficiente", pero estas cuentas servirán para "mejorar el sistema". Además, ha confiado en que las reivindicaciones de los médicos "van a ser resueltas".

"Creo que va a salir bien, frente a los agoreros que pretenden ocultar sus verguenzas gestion", ha dicho, haciendo alusión también al transporte sanitario, respecto al que ha apuntado que "a los que privatizan no les agrada que tratemos de devolver a la gestion pública lo que le fue arrebatado", y ha defendido que "en materia sanitariase trata de calidad, no de ahorro".