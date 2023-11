Los PGC de 2024 mantienen una "infradotación" de unos 69 millones en sanidad y educación

PRC y PSOE advierten que su Gobierno ya apostó por reducir deuda y por corregir las insuficiencias de los servicios públicos: "No es novedoso"



SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2024 siguen contemplando una "infradotación" de unos 69 millones de euros para las áreas de sanidad y educación, ya que el Gobierno regional (PP) pretende corregir las insuficiencias "progresivamente" y confía en lograrlo para el final de la legislatura.

Así lo ha explicado el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, que ha reconocido que los PGC elaborados para el próximo año, aunque reducen la insuficiencia presupuestaria, siguen teniendo una infradotación de unos 38 millones de euros en educación y otros 30 millones en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

No obstante, ha dicho que eliminar esa carencia es un "objetivo de legislatura" y requiere de varios ejercicios, pues se podría hacer en un año pero supondría detraer la inversión de otras partidas.

Y es que uno de los objetivos que ha venido defendiendo el Gobierno del PP es paliar las carencias en estos servicios progresivamente y ha destacado que estos presupuestos de 2024 van en esa senda, no solo corrigiendo las cuantías que van a las consejerías de Educación y Salud --a las que se destina más de la mitad del presupuesto, con subidas del 6,6% y del 5,8% en comparación con el 2023, respectivamente-- sino también en otras áreas.

Por ejemplo, Agüeros ha dicho que en el presupuesto del ejercicio anterior --cuando gobernaba PRC-PSOE-- también hubo una infradotación para la Universidad de Cantabria y para el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), en este caso de 1,8 millones de euros, que cree que "se podrían haber previsto".

El titular de Economía ha dado comienzo este miércoles a las comparecencias de los consejeros en el Parlamento para dar a conocer las cuentas de 2024, dotadas con 3.542 millones, lo que supone un incremento de 67,4 millones con respecto a 2023, un 1,94% más.

PRESUPUESTOS "CONTINUISTAS"

Los portavoces de PRC y PSOE le han trasladado que son unas cuentas "continuistas" porque mantienen la mayoría de partidas del Gobierno anterior y Agüeros ha reconocido que lo son "en algunas partidas sí y en otras no".

Y es que, aunque mantiene los proyectos en marcha de la legislatura anterior, ha defendido que es el presupuesto "del cambio", de la bajada de impuestos gracias a la reforma fiscal del PP, del crecimiento económico y de dar "respuesta" a familias y empresas.

También ha señalado que es un documento "real, prudente y sensato", ya que "por primera vez se hace un esfuerzo por presupuestar lo que sabemos que se va a gastar", en lugar de presentar "números artificiales con partidas infladas, otras a la baja y otras sobrepresupuestadas y que no se ejecutaban" como en anteriores ejercicios.

Pero desde la oposición, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha criticado que las inversiones reales se han reducido "un 18%" --cifra que Agüeros ha rebajado al 9%-- y se han configurado unas cuentas que, "como no ejecuten al 100%, que es imposible, se van a encontrar con que su nivel de inversiones reales comparado con otras legislaturas va a ser muy baja".

Frente a ello, el consejero ha sostenido que lo consignado servirá para cumplir "todos los compromisos" y que a pesar de la bajada se presupuesta "un 64,7% más de lo que se ejecutó en 2022". Por ello, ha defendido que se ha buscado dotar lo que realmente se va a ejecutar y no solo "pintar que suben las inversiones para dar un titular".

Igualmente, ha insistido en que se ha elaborado el presupuesto con "prudencia y responsabilidad", con el objetivo de hacer una "bajada histórica" de la deuda y de no aumentar el endeudamiento para recudir el coste de los intereses.

Tanto el PRC como el PSOE han respondido que el Gobierno anterior ya inició el proceso para ir reduciendo la deuda y también para ir ajustando la dotación de sanidad y educación al gasto real. De hecho, aunque continúe subiendo en 2024 "sigue siendo insuficiente porque necesita ese recorrido de cuatro cinco años", han explicado.

"Es lo que empezamos a hacer el año pasado", ha apuntado Pedro Hernando, que ha opinado que no es un presupuesto "real" porque "las insuficiencias no se cubren". En la misma línea, la socialista Ana Belén Álvarez, exconsejera de Economía, ha añadido que lo que ha presentado el PP "no es novedoso".

Para el regionalista, no es el presupuesto "del cambio, sino de la continuidad", aunque entiende que eso "es bueno" porque "la gestión no se les ha dado muy bien [a los populares] en los 125 días que llevan en el Gobierno".

Algo ante lo que el consejero ha respondido que la gestión de PRC-PSOE tampoco fue "modélica" en algunos casos. "Y nos toca solucionarla a nosotros".

El PRC también ha criticado que se introduzcan modificaciones "importantes" en 24 leyes "por la puerta de atrás" a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como 'ley de acompañamiento'. Un número que el consejero ha reconocido que puede ser "aparentemente excesivo", pero que ha justificado que se debe a correcciones por duplicidades o por los cambios en la estructura de las consejerías.

Pese a todo, a juicio del diputado regionalista el documento presupuestario "tiene posibilidades si se gestiona bien". Así, el PRC, que firmó un acuerdo con el PP para apoyar las cuentas, presentará enmiendas para corregir los "errores" que ha encontrado, algunos de los que achaca "a las prisas".

REBAJA FISCAL

Por su parte, la portavoz socialista ha opinado que si estas cuentas dan respuesta a las necesidades de los cántabros es "gracias a la política fiscal de la pasada legislatura", y ha advertido al PP que no ha presentado ninguna proyección económica para 2026, que es cuando se empezará a notar el impacto de la reducción de los impuestos recogida en su reforma fiscal a partir del próximo 1 de enero.

Una reforma que la diputada ha insistido en que es "para los que más tienen", porque al 33% de los cántabros, que son los que ganan menos de 13.000 euros, "no les beneficia en nada"; y al contribuyente medio, con 25.000 euros brutos, le supondrá un beneficio de "unos 17 euros al mes".

En paralelo, ha felicitado al PP por haberse "ajustado a las previsiones macroeconómicas del Gobierno de Pedro Sánchez" para elaborar su presupuesto cuando podría haber hecho su propio informe, aunque ha recordado que los 'populares' criticaron el año pasado a PRC-PSOE por hacerlo, acusándoles de presentar un documento "mentiroso, basado en datos falsos".

Y desde Vox, el diputado Cristóbal Palacio también ha pedido al consejero una valoración del impacto que tendrá en los ingresos de la comunidad la rebaja de impuestos que acompañará al presupuesto, datos que Agüeros se ha comprometido a remitirle.

Finalmente, el portavoz del Grupo Popular, Juan José Alonso, ha defendido que los PGC para 2024 son "unos presupuestos novedosos, responsables, históricos y profundamente sociales", pues son los más altos de la historia de Cantabria y apuestan por los servicios públicos y por dinamizar la economía haciendo una política fiscal "atractiva y no confiscatoria" y sin incrementar la deuda.

Tanto él como el consejero han "tendido la mano" a los grupos para presentar sus aportaciones para mejorar las cuentas durante la tramitación parlamentaria.