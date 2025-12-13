Piden 25 años a un hombre por violar a dos de sus hijas desde que tenían diez años

Archivo - Complejo judicial de Las Salesas, sede de la Audiencia Provincial y del TSJC. Juzgados. Tribunales - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de 25 años de prisión aun hombre acusado de agresión sexual a dos de sus hijas desde que cumplieron diez años.

El juicio se celebrará el próximo martes, a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.

Según el escrito del ministerio público, el procesado, "con ánimo libidinoso, de forma continuada y prevaliéndose de la relación de parentesco y convivencia" con las víctimas, ha venido agrediéndolas sexualmente desde que tenían diez años.

En el caso de la mayor, desde esa edad y hasta que cumplió dieciocho, le realizó tocamientos y, en alguna ocasión, le introdujo dedos en la vagina. Cuando la chica se quejaba porque no quería que actuara así, él la "amedrentaba" y en muchas ocasiones le decía que como contara algo "la mataba".

Respecto de la hija más pequeña, los tocamientos se produjeron también desde que tenía diez años y hasta los trece.

Los hechos fueron denunciados cuando la madre y esposa descubrió un día que su hija le decía al padre que le dejara en paz, que parara y que siempre estaba igual. Entonces, las hijas confesaron a la madre los hechos.

DELITOS Y PENAS

La Fiscalía considera al acusado autor de dos delitos continuados de agresión sexual, por los que le pide 25 años de prisión, 18 de alejamiento y prohibición de comunicar respecto de una de las hijas y 15 años respecto de la otra, y 30 años de inhabilitación para trabajo con menores.

En concepto de responsabilidad civil, solicita una indemnización de 20.000 euros para la mayor y 10.000 euros para la menor, es decir, 30.000 en total.

Por su parte, la acusación particular, que ejercen las víctimas, pide también 25 años de prisión, y 20 de prohibición para comunicar y acercarse a la mayor y 15 a la menor, así como 50 años de inhabilitación para trabajar con menores.

Además, esta parte solicita que el acusado sea privado de la patria potestad respecto de la hija que aún es menor de edad por un tiempo de seis años, para la que solicita una indemnización de 15.000 euros, que eleva a 25.000 para la mayor.