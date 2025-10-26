Piden ocho años y medio para un acusado de abusar sexualmente de su hija durante el confinamiento

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de prisión de ocho años y medio para un acusado de abusar sexualmente de su hija, de diecisiete años, durante el confinamiento.

Según el escrito del ministerio público, durante el periodo de confinamiento por la pandemia de la Covid-19, el acusado, "con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos, realizó de forma reiterada actos de contenido sexual contra la voluntad de la perjudicada".

Así, describe que, en el inicio del confinamiento, encontrándose su hija en el sofá "le realizó tocamientos en sus partes íntimas por encima de la ropa" y seguidamente "le introdujo dedos en la vagina". "Este hecho se repitió al menos en dos ocasiones con la oposición abierta de la menor, que empujaba a su padre", añade.

Además, en el periodo final del confinamiento, el acusado, "al menos en dos ocasiones distintas, se metió en la cama con su hija, le quitó el pijama, se puso un preservativo y la penetró vaginalmente".

La joven, de diecisiete años, presentó denuncia en julio de 2020 y precisó "apoyo psicológico y psiquiátrico por un síndrome compatible con trastorno adaptativo". Además, "presenta un sentimiento de orfandad psicológica que genera actitud defensiva" y sufre como secuela "un estrés postraumático leve".

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito continuado de abuso sexual --según la legislación vigente en el momento de los hechos-- merecedor de ocho años y medio de prisión, ocho años de libertad vigilada, ocho de alejamiento y prohibición de comunicar con su hija, y 10.000 euros de indemnización por los padecimientos ocasionados a la joven.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial celebrará el juicio por este caso este martes, 28 de octubre, a las 11.15 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.