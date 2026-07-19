Piden seis años para un acusado de guardar y compartir más de mil archivos de pornografía infantil

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SANTANDER 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se enfrenta a seis años de prisión por un delito de distribución de pornografía infantil, ya que está acusado de guardar y compartir más de mil archivos de pornografía infantil.

Será juzgado el próximo jueves, 23 de julio, a las 11.30 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.

Según el escrito de la fiscalía, el procesado, "a través de la conexión de internet desde su domicilio de Santander y valiéndose de varios ordenadores, discos duros y la aplicación Emule, descargó y compartió con gran cantidad de personas cientos de archivos de vídeo y foto en los que aparecían personas menores de edad desnudas y realizando prácticas sexuales".

En el registro del domicilio se encontraron dos ordenadores, once discos duros y más de mil archivos de pornografía de menores.

Para la acusación pública, los hechos constituyen delito de distribución de pornografía infantil, por el que solicita una pena de seis años de prisión, seis de libertad vigilada y 20 de inhabilitación especial para profesión que conlleve contacto con menores.