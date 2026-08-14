Un piso a la venta por 3,1 millones en El Sardinero, el de lujo más visitado en verano según idealista

Una vivienda de lujo en la Avenida García Lago de Santander, la más visitada este verano en Cantabria, según idealista - IDEALISTA

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una vivienda ubicada en la Avenida García Lago de Santander, en la zona de El Sardinero, ha sido el inmueble de lujo más visitado este verano por posibles compradores del portal inmobiliario idealista.

El piso, que aún está a la venta, tiene un precio de 3.150.000 euros. Se ubica en una cuarta planta exterior con ascensor, y cuenta con dos 241 metros cuadrados, cinco habitaciones, garaje y una amplia terraza con vistas a la playa.

En el resto del país, entre las viviendas de lujo que más interés han suscitado este verano destacan Gran Canaria, Mallorca, Madrid y Alicante. Canarias se estrena con una vivienda en primera posición Madrid y Marbella copan 7 de las 10 primeras posiciones, junto a Mallorca y Alicante.