Un pitbull sin bozal intenta morder a varias personas en La Albericia

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos propietarios de perros han sido denunciados en Santander después de que sus animales causaran molestias a los vecinos. Uno de ellos, era un pitbull que el lunes por la tarde iba sin bozal por la zona de La Albericia y se tiraba a morder a la gente.

Su dueño no lo había registrado y no presentó la licencia para tener este tipo de perros de raza peligrosa. Asimismo carecía de seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Además de por todo ello, el propietario fue denunciado por negarse a identificarse ante los agentes y faltarles al respeto.

El pasado sábado también fue denunciada en la avenida de la Constitución, confluencia con la calle Antonio de la Dehesa, la responsable de otro perro por molestar y poner en peligro a los vecinos.

Y es que el animal no dejaba de cruzar continuamente la carretera, con el consiguiente peligro para viandantes y conductores.