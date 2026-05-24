Plácido Domingo recala el día 29 en el Palacio con una gala que aúna ópera, zarzuela, opereta y canciones populares

Archivo - Plácido Domingo.-ARCHIVO - PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 24 May. (EUROPA PRESS) -

Plácido Domingo actuará el próximo viernes 29 de mayo en el Palacio de Festivales de Cantabria en una gala lírica que abarcará desde la ópera y la zarzuela hasta la opereta y las melodías más populares.

Así, el cantante interpretará temas de Verdi, Puccini, Giordano, Moreno Torroba, Guerrero, Sorozábal, Giménez o Lehár, entre otros, en un espectáculo en el que estará acompañado por el tenor Arturo Chacón-Cruz y las sopranos Irina Lungu y Eva Marco, bajo la dirección musical de Jordi Bernàcer.

La cita, una de las grandes de esta temporada del Palacio de Festivales, será en la sala Argenta, a las 19.30 horas, y constará de dos actos de 45 minutos cada uno, con descanso.

El centro cultural cántabro ha recordado que las entradas en venta anticipada están agotadas. Sin embargo, el mismo día de la función, a partir de las 11.00 horas, saldrá a la venta el 10% del aforo en cumplimiento de la Ley de Espectáculos de Cantabria.

Estarán disponibles a través de los canales habituales de venta del Palacio, tanto en taquilla como en la página web www.palaciofestivales.com