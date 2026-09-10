El plan de choque de limpieza de Santander se iniciará a mitad de mes y todos los contenedores estarán para enero

Archivo - Imagen de archivo de presentación de los nuevos contenedores de basura que se están instalando en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plan de choque de limpieza en Santander se iniciará a mitad de mes y para enero del próximo año está previsto que toda la ciudad tenga instalados los nuevos contenedores, con la novedad del de color marrón para residuos orgánicos y biorresiduos de origen doméstico.

Así lo ha precisado este jueves, a preguntas de la prensa, la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, que el Ayuntamiento dará a conocer próximamente los detalles de este plan, como la cronología exacta, la duración y los plazos concretos así como los lugares concretos.

Tanto el plan de choque como la instalación de nuevos contenedores y la nueva maquinaria están incluidas en el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza de la ciudad, que fue suscrito en abril por el Ayuntamiento y la UTE Acciona-Oxital y que cuenta con un presupuesto de 253,84 millones de euros y diez años de duración.

La nueva adjudicataria comenzó a operar el 16 de junio y tiene hasta junio de 2027 para implantar el 100% del servicio con las mejoras técnicas, medioambientales, organizativas y tecnológicas.

La concejala ha destacado la "complicación" que tiene la implementación de contratos como este, que incluyen muchos medios mecánicos y humanos.

En cuanto a los contenedores, ya se ha culminado el despliegue previsto en Cueto, Monte, Peñacastillo y San Román y el lunes se inició la instalación de éstos en las zonas más céntricas de Santander, comenzando por el Paseo Altamira (antigua General Dávila) y también por la Bajada del Caleruco y Pronillo.

A continuación, lo previsto es que la instalación de los contenedores vaya adentrándose en la zona centro.

La edil ha explicado que se planificó ir desde la periferia al centro para que la instalación fuera "más ágil" ya que parecía "complicado" comenzar por la zona más céntrica en pleno verano con toda la afluencia de gente que ha habido.

"Yo creo que ha funcionado así mejor", ha opinado Rojo, que ha realizado estas declaraciones en la Plaza Porticada, donde ha participado esta mañana en la presentación de una nueva campaña de concienciación que va a llevar a cabo este mes Ecovidrio en una docena de municipios y que comienza este jueves en Santander.