El Plan de Inversiones Municipales permitirá ejecutar 146 proyectos de casi 45 millones en los 102 ayuntamientos

El Gobierno de Cantabria destinará más de 26,6 millones a subvencionar parte de 146 proyectos presentados por los 102 ayuntamientos de la comunidad al Plan de Inversiones Municipales 2025-2029.

Estos proyectos movilizarán unos 44,66 millones, de los cuales casi 27 los aportará el Gobierno y los 18 restantes correrán a cargo de los ayuntamientos, según ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP).

La mayor subvención, por valor de un millón de euros, irá a la reordenación y pavimentación en los viales de la zona oeste del Sardinero, en Santander, un proyecto con un presupuesto base de licitación de casi 3,57 millones y un plazo de ejecución de 12 meses, según la documentación aportada por el Ejecutivo.

Por su parte, Torrelavega recibirá del Gobierno 800.000 euros para los tres proyectos que ha presentado: el de urbanización del sistema general viario de El Valle; la renovación del alumbrado público del barrio Torres de Arriba, y otro de acondicionamiento y refuerzo de firmes.

Otra de las subvenciones más importantes concedidas dentro del Plan son los 600.000 euros otorgados al Ayuntamiento de Camargo para la adecuación del parque Lorenzo Cagigas de Maliaño.

Y la misma cantidad recibirá Castro Urdiales para la ejecución del carril bici de Lusa a Santullán y para el itinerario ciclista entre el polideportivo Peru Zaballa hasta la localidad de Allendelagua.

Por otro lado, el Ejecutivo aportará 500.000 euros a Astillero para el asfaltado de diversos viales, mientras que los ayuntamientos de Santa Cruz de Bezana, Santoña, Santa María de Cayón, Los Corrales de Buelna y Laredo recibirán 425.000 cada uno para la ejecución de los proyectos presentados.

El resto se distribuirá entre los restantes municipios de la comunidad autónoma.

Media ha considerado "un gran éxito" que los 102 ayuntamientos hayan presentado proyectos a este Plan, algo que no siempre ha sido así. En este sentido, ha indicado que en el anterior plan hubo cuatro ayuntamientos que no se presentaron.

"Esta vez hemos estado muy pendientes de los ayuntamientos, hemos hablado con los alcaldes de forma continua y hemos conseguido que todos se puedan beneficiar de esta importante ayuda. Porque tenemos claro que queremos trabajar de la mano de las entidades locales", ha dicho Media.

EL GOBIERNO ASUME MAYOR PESO EN LA FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS

El anterior decreto preveía, para la mayoría de municipios, una financiación del 70% por parte del Gobierno para esas actuaciones municipales, mientras que el 30% restante lo debía aportar el propio ayuntamiento, algo que se ha modificado en el actual decreto, que pasa a ser del 80%-20%, lo que, según Media, "facilita mucho la financiación de este tipo de inversiones".

Además, los ayuntamientos rurales con reto demográfico solo deberán aportar un 5% del total del proyecto (en el anterior era un 20%) y el resto lo aporta el Ejecutivo, que, en el caso de Tresviso y Valle de Villaverde asume el coste de total de cada actuación por su ubicación geográfica especial.

"En esos ayuntamientos pequeños y en riesgo de despoblación es ahí donde debemos volcarnos para que puedan tener unos servicios similares a los que disfrutan en los grandes núcleos de población", ha defendido Media.

Para el consejero, se trata de un "decreto justo y equitativo, que no se diseña por colores políticos y que permite que lleguen inversiones en igualdad de condiciones a todos los rincones de la región".

Además, con el actual decreto hay nueve municipios (Santa María de Cayón, Reocín, Entrambasaguas, Hermandad de Campoo de Suso, Bárcena de Cicero, Ampuero, Hazas de Cesto, Polaciones y Guriezo) que recibirán 25.000 euros más que con el anterior.

Las inversiones que se subvencionarán se centran en el ámbito de las obras públicas, abastecimiento y saneamiento, una materia que se ha puesto como "prioridad" y que, según Media, "no ha recibido la atención necesaria en la región en los últimos años".

El Gobierno de Cantabria abonará las subvenciones en cuatro plazos. Así, en 2026 se hará un pago anticipado de 60.000 euros a cada ayuntamiento; en 2027 uno del 30% y del 25% en 2028. El resto de la subvención se aportará en 2029.

Media ha destacado que "jamás ha habido tanta obra pública en la comunidad autónoma", no solo en carreteras, saneamiento o abastecimiento, sino en todos los ámbitos, y ha garantizado que "así va a seguir siendo".

En este sentido, ha indicado que el proyecto de presupuestos para 2026 que aprobó el Gobierno, y que fue devuelto por el Parlamento al salir adelante una enmienda a la totalidad apoyada por PRC, PSOE y Vox, incluía inversiones directas a los municipios por valor de 69 millones de euros (18 más que en las últimas cuentas del bipartito de regionalistas y socialistas, las de 2023).

"Los partidos que perdieron las elecciones tendrán que seguir intentando justificar su negativa a aprobar estas cuentas porque, evidentemente, tienen efectos muy negativos esa no aprobación para los ciudadanos. Ese no conjunto a los presupuestos supone que no se puedan hacer actuaciones que ya teníamos planificadas", ha lamentado el consejero.

En este sentido, ha detallado que, solo en su consejería, habrá que prescindir de 22 millones para inversiones directas en 2026 por ese "no conjunto" de estos tres partidos, a los que ha advertido que, pese a todo, "no van a parar Cantabria".

"El Gobierno de la presidenta Buruaga seguirá demostrando ser el más municipalista de los últimos años con datos inversiones y no con palabras como otros decían. Esa es nuestra seña de identidad y así queremos seguir haciendo las cosas. Llevando progreso a los municipios y movilizando casi 45 millones de euros como vamos a hacer con este decreto", ha concluido.