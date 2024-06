La plantilla de la Agencia Tributaria se concentrará este miércoles en Santander por mejoras laborales y salariales

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la Agencia Tributaria se concentrará este miércoles, a las 11.00 horas, frente a la Delegación Especial de Hacienda en Santander, para reclamar mejoras laborales y salariales en un organismo público que tiene paralizada su carrera profesional desde hace años y cuenta con convenio colectivo cuya vigencia expiró en 2022.

Esta acción se enmarca en las convocadas este miércoles a nivel estatal en la plantilla de la Agencia Tributaria de España (AEAT) por los sindicatos UGT, SIAT, CSIF, CCOO y CIG.

Estas movilizaciones, que afectan a 26.000 profesionales, unos 350 en Cantabria, suceden a otras ya celebradas con anterioridad en distintos lugares de España y a un reciente encierro sindical para forzar a negociar a la Administración, y en concreto al secretario de Estado de Hacienda y presidente de la AEAT, Jesús Gascón, y "así desbloquear el conflicto con garantías de que se van a cumplir los acuerdos".

En un comunicado, UGT, SIAT, CSIF, CCOO y CIG han denunciado este martes que "no hay negociación de ningún tipo, ya que la Administración ha roto el diálogo y no quiere sentarse a negociar" y han advertido que no descartan "seguir endureciendo las acciones si fuese necesario, sin excluir la posibilidad de convocar una huelga".

Las organizaciones sindicales han criticado "la deriva autoritaria" de la actual dirección de la AEAT, a quien acusan de "saltarse de manera unilateral los acuerdos y compromisos firmados con los sindicatos y eliminar derechos que los trabajadores tenían ya consolidados".

Los sindicatos UGT, SIAT, CSIF, CCOO y CIG en la Agencia Tributaria aclaran que las movilizaciones exigen el cumplimiento de los acuerdos firmados y justicia salarial en un organismo público donde "los altos cargos cobran complementos superiores a los 60.000 euros, mientras que el grueso de la plantilla tiene bloqueadas sus retribuciones, su carrera profesional y su convenio colectivo".

Así, reivindican, entre otras cuestiones, la reactivación del acuerdo de carrera horizontal, además de la negociación de la carrera vertical de los funcionarios y de un nuevo convenio colectivo, con incremento retributivo y con carrera profesional para el personal laboral de la AEAT (con reconocimiento del año natural a efectos económicos y de promoción al personal fijo discontinuo o aquel que hubiera tenido dicha condición).