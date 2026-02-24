La plantilla de la empresa de limpieza de Valdecilla inicia este martes protestas por sus condiciones laborales

Archivo - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Serveo, adjudicataria del servicio de limpieza de Valdecilla, inicia este martes, 24 de febrero, concentraciones para denunciar la "sobrecarga" de trabajo, el "deterioro" de las condiciones laborales y la aplicación solo "parcial" por parte de la empresa de la sentencia sobre la equiparación salarial de las limpiadoras.

Las concentraciones, convocadas por el comité de empresa, se desarrollarán a las entradas y salidas del turno de trabajo, en horario de 13.00 a 14.30 horas.

El comité ha justificado las protestas en la aplicación "solo de manera parcial" de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que reconocía el derecho de las trabajadoras con categoría de limpiadoras a la equiparación salarial con la de peón especialista, así como el derecho a ser retribuidas con casi 140 euros al mes.

APOYO DEL PSOE

Por su parte, el PSOE ha mostrado su "total respaldo y apoyo" a las reivindicaciones de la plantilla y a las concentraciones convocadas tras haberse reunido varios de sus representantes con miembros del comité de empresa.

Concretamente, en las reuniones con el comité han participado la portavoz del PSOE, Ainoa Quiñones; el secretario de Salud, Marcos Agudo; el de Política Autonómica y portavoz parlamentario, Mario Iglesias, y el responsable de Acción Electoral y secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández.

Desde el PSOE consideran que las reivindicaciones de la plantilla son "legítimas, razonables y necesarias" y buscan cambiar una serie de condiciones laborales "abusivas" que además "inciden directamente en la seguridad de la atención a los ciudadanos".

Para Marcos Agudo, la situación actual tiene su punto de partida con la entrada en vigor del contrato público-privado de Valdecilla, en 2014, que "posibilitó la externalización de servicios no sanitarios, como es el caso del servicio de limpieza".

"Ferrovial entonces, hoy Serveo, prescindió de 42 trabajadores, para cubrir toda la limpieza de un hospital tan grande como Valdecilla. Una plantilla de personal mermada que ha tenido que seguir realizando su trabajo con aumento de dependencias y servicios, tensando excesivamente una cuerda que no aguanta más", ha denunciado.

Además, Agudo ha indicado que este contrato "dañino para los trabajadores y para los ciudadanos ha posibilitado que dejen de cubrirse bajas o vacaciones del personal de limpieza y ha permitido una desigualdad retributiva entre peones y limpiadoras que ha sufrido un tirón de orejas judicial".

A criterio del responsable socialista, que este supuesto se esté dando en Cantabria y que el Gobierno (PP) lo permita es un "auténtico despropósito". "Ni la igualdad retributiva es una opción, ni la cobertura de las bajas es voluntaria. El cumplimiento de la legalidad no es a voluntad", ha indicado.

También ha criticado que se han abierto más servicios y dependencias en el HUMV, cubiertas con el mismo, y ya mermado, personal que 2014.

Además, ha denunciado que "se están cubriendo necesidades de instalaciones ajenas a Valdecilla, como son espacios del Ayuntamiento de Bezana o al IES de Las Llamas, con el personal del mismo hospital", algo que ha tildado de "escandaloso".

"¿Cómo puede cubrirse de manera efectiva la limpieza de un hospital que ha crecido, con el mismo personal que hace 12 años, cuando se le destina en horario de trabajo a edificaciones ajenas a Valdecilla?", se ha preguntado.