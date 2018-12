Plantilla de Parques y Jardines pide la dimisión de Quirós

Publicado 12/12/2018 13:00:49 CET

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del servicio de Parques y Jardines de Santander se ha vuelto a concentrar este miércoles en la plaza del Ayuntamiento para pedir la dimisión del concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós, por las "graves irregularidades" en el proceso para la adjudicación de este servicio a una nueva empresa.

En la concentración, los trabajadores han acusado al equipo de Gobierno (PP) del Consistorio de "permitir que la oferta de peor calidad técnica y de menor viabilidad económica", la correspondiente a la UTE IMESAPI-La Encina-Copsesa, "sea la que tenga la máxima puntuación" para hacerse con el servicio.

El presidente del comité de empresa, Óscar González (USO), ha enfatizado que lo que quieren los trabajadores es que "se garanticen los puestos de trabajo y el cobro de los salarios a final de mes" porque, a pesar de que el concejal diga "que no nos preocupemos", la plantilla, formada por 200 empleados, tiene una "falta de confianza total" debido a todo lo acontecido en el proceso de adjudicación.

González ha señalado que el comité de empresa ya vio "irregularidad en el pliego desde el principio" pero "no lo impugnamos" porque así se lo solicitó el equipo de Gobierno, pero "ahora nos encontramos con que la oferta ganadora no cubre ni nuestros derechos ni prácticamente nuestros salarios" para los cuatro años de vigencia del contrato.

Según ha advertido, los 7,71 millones de oferta económica de esta UTE "no dan ni para que cobremos" por lo que, "por mucho" que el equipo de Gobierno diga que está protegiendo los derechos de la plantilla, "no confiamos en ello", porque "ni siquiera han querido que les presentemos nuestros números".

Por otro lado, el presidente del comité ha negado que se haya desestimado el recurso presentado por la empresa, Urbaser, ante el Tribunal de Recursos Contractuales, "no es así, es otra mentira más por parte del concejal y ya estamos hartos". Así, ha indicado que se ha desestimado la medida cautelar de paralizar el proceso de adjudicación pero el recurso sigue adelante.

"Por favor, dejen de mentir porque nos sentimos ya un poco humillados y, como al ciudadano de a pie, nos está intentando tomar por el pito del sereno", ha lamentado González, que ha reclamado el apoyo vecinal a la situación de Parques y Jardines porque "en este servicio se puede volver a repetir lo que ha pasado con el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria" y en "otros servicios de Santander".

En este sentido, ha lamentado que antes Santander "tenía unos servicios municipales que eran motivo de orgullo para los vecinos, que presumían fuera de ello", pero al equipo de Gobierno "parece que esto les importa bien poco" como, a su juicio, se evidencia con las adjudicaciones a la baja que se están haciendo de los servicios esenciales.

En el caso de la propuesta de adjudicación de Parques y Jardines, no sólo es que la oferta "casi no dé ni para pagar salarios" sino que "no da para hacer un mantenimiento justo y adecuado de las zonas verdes, parques y jardines". "Por ello, pedimos coherencia a los políticos y que no hagan tonterías que afectan a 200 familias y a un servicio públicos", ha añadido González.

Sobre la convocatoria de nuevas movilizaciones, el sindicalista ha señalado que, según el equipo de Gobierno, el pasado miércoles se pidió a la empresa propuesta para la adjudicación el Plan de Viabilidad Económica, que debe presentar en un plazo de 10 días hábiles, por lo que "esperaremos acontecimientos" aunque "seguiremos en la lucha".

La concentración ha estado encabezada por dos pancartas, una señalando "200 familias de la plantilla de Parques y Jardines en riesgo por culpa del equipo de Gobierno. No más recortes en los servicios públicos" y otra indicando "Gema, nos jugamos nuestro futuro, pero eso parece que te da Igual".