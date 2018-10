Plataforma Excavadas impide al PP defender en el Pleno de Torrelavega el polígono industrial

Publicado 30/10/2018 22:38:32 CET

Aprobada por unanimidad la remunicipalización de la recogida de residuos

TORRELAVEGA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Plataforma en Defensa de Las Excavadas en el Pleno de Torrelavega han 'reventado' con pitidos la intervención del portavoz municipal del PP y exalcalde, Ildefonso Calderón, en defensa de una moción, que ha sido rechazada por todos los demás grupos, para instar al Gobierno regional (PRC-PSOE) a "agilizar" los trámites del PSIR para que las obras del polígono comenzaran antes de acabar el año.

Este suceso ha obligado, incluso, a la presencia de los agentes de la Policía Local, que han tenido que acceder al Salón de Plenos para que los integrantes de la Plataforma, después de varias interrupciones a Calderón, durante uno de sus turnos de palabra en defensa de la moción, permitieran al edil 'popular' continuar.

La actitud de los miembros de esta Plataforma ha sido censuradas por el propio Calderón, que ha solicitado "amparo" al alcalde, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), tras las sucesivas interrupciones y ha recordado a los integrantes del colectivo que "esto es una democracia" y les ha pedido "educación".

También Cruz Viadero la ha criticado y ha pedido a los integrantes de la Plataforma que dejaran expresarse a Calderón porque es un edil elegido por los ciudadanos de Torrelavega y que representa a "muchos" vecinos.

En cuanto a la moción, Calderón ha criticado la "inexplicable demora" en la tramitación del proyecto, ha culpado de ello al Gobierno de Cantabria y ha avisado de que no podrán instalarse empresas en Las Excavadas "antes de 2025".

Por su parte, PSOE, PRC, Torrelavega Sí, ACpT y Torrelavega Puede han dicho 'no' a la moción de Calderón porque es "imposible" lo que pide, que las obras se inicien este año, y hasta "ilegal", dado que, según han argumentado, no respeta ni la Ley del Suelo de Cantabria ni la segurídica de los afectados por este proyecto.

ACpT ha ido más allá en sus críticas y ha tildado la iniciativa de "sandez" y "farsa" y ha opinado que es "infantiloide" y no tiene "ni pies ni cabeza".

El concejal de esta formación Iván Martínez ha acusado a Calderón de insistir en el "ridículo" que, a su juicio, el concejal popular --y también diputado regional-- ya hizo hace unas sesiones en el Pleno del Parlamento de Cantabria al defender una iniciativa en esta misma línea, que también quedó rechazada al contar solo con el respaldo del parlamentario del grupo mixto Juan Ramón Carrancio.

"Ya hizo el ridículo en el Parlamento de Cantabria y vuelve a la carga", ha reprochado Martínez a Calderón.

Por su parte, el PRC ha dicho 'no' a la iniciativa, pese a creer que tiene "buena intención" y pretende que el proyecto salga adelante, porque la ve como una "pataleta" ya que "imposible" lo que se pide en ella. "A todos nos hubiera gustado que todo fuera más rapido", ha dicho el edil regionalista Pedro Pérez Noriega.

El PSOE también ha mostrado su rechazo a la moción porque aunque está "de acuerdo con el fondo", no así "con las formas".

Y Torrelavega Puede ha votado 'no' porque está en contra de crear el polígono industrial y considera que habilitar suelo industrial "no genera empleo". "No hay que ir por ahí", ha dicho el concejal de esta formación, David Barredo, que ha abogado por diseñar "planes de empleo efectivos".

REMUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE BASURAS

Esta moción se ha debatido en un Pleno en el que la Corporación municipal ha aprobado por unanimidad la remunicipalización de la recogida de residuos y su gestión a través la empresa Aguas Torrelavega, S.A., con la que el Consistorio ahorrará alrededor de unos 150.000 euros al año.

La municipalización de este servicio venía ya avalada por la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda y la Comisión Técnica, que aprobó la semana pasada, con acuerdo unánime de todos los grupos políticos, que la mejor forma de gestionarlo era encomendándose a la empresa Aguas Torrelavega, S.A., de capital 100% municipal.

El concejal de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, Jose Otto Oyarbide, ha agradecido el consenso de todos los grupos políticos y ha asegurado que es una medida "buena y positiva" para Torrelavega, para los vecinos, para Aguas Torrelavega y para sus trabajadores.

Tanto él como Pérez Noriega (PRC) han coincidido en que la decisión es "una de ls más importantes" que la Corporación podía tomar en la legislatura y han asegurado que los ciudadanos "no van a notar" cambios en el servicio.

El concejal de Torrelavega Puede, David Barredo, ha manifestado en que lo público es "más barato y superior" a lo privado "en todos los aspectos, como en la calidad, y ha felicitado al concejal del área por haber realizado un trabajo "serio", así como a los técnicos.

En la misma línea , la portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, ha dicho que se ha hecho un buen trabajo "analizando muchísimas condiciones", aunque queda un trabajo "muy importante" por hacer, y ha recordado que ella fue una de las que no apoyó la privatización del servicio hace 17 años .

No obstante, ha advertido de que la Corporación no debe hablar tanto de abaratamiento, sino también de una gestión pública de calidad.

Por su parte, el edil 'popular' Miguel Remón ha indicado que su partido está a favor de la remunicipalización porque va a suponer un ahorro "importante" para el Ayuntamiento, aunque ha advertido que espera que el dinero ahorrado "se traduzca en inversiones" y no se utilice "para pagar a los bancos".

Desde ACpT, Iván Martínez ha dicho que "hoy es un día en el que encuentras que estás aquí para algo", ya que, según ha reivindicado, en este Pleno han salido adelante dos medidas que --ha dicho-- venía defendiendo el grupo: la municipalización de la recogida de basuras y la creacion del Consejo escolar a petición de las asociaciones de padres y madres.

Así, ha lamentado que hayan tenido que pasar 17 años para que el Ayuntamiento se dé cuenta de que la privatización era "un error" y ha dicho que hay servicios que "siempre" tienen que estar a cargo de empresas municipales y, en este sentido, ha recordado que aspira a que se municipalice también el servicio del Torrebus. "No solo es una cuestión de principios, es una cuestión económica", ha sentenciado.

Una vez tomada esta medida, ha indicado que es el momento de empezar a pensar en el modelo de recogida --puerta a puerta, contenedores de quita y pon, etcétera--, el cual, a su juicio, tiene que estar "en evolución", lo que "solo se puede hacer" si es un sistema público.

RUFINO SASIÁN, CONCEJAL NO ADSCRITO

Por otro lado, el Pleno ha aprobado también que Rufino Sasián pase a ser concejal no adscrito tras dejar el grupo de Torrelavega Sí y que esté representado en todas las comisiones municipales como tal.

En este punto, los concejales han entrado en un debate sobre la representatividad de cada grupo en las comisiones. ACPT y PP presentaron sendas enmiendas a la propuesta del equipo de Gobierno sobre el reparto de concejales que representan a cada partido en las comisiones.

Finalmente, ambos grupos acordaron fundir ambas enmiendas en una transaccional, que fue rechazada por la oposición de PSOE, PRC y Torrelavega Sí, que proponía no sumar un edil más a las comisiones, sino restar uno a Torrelavega Sí incluir a Sasián como no adscrito para mantener los 13 miembros que tenían hasta ahora.

En dicha transaccional también se preveía que el PP pasara a tener en las comisiones de 3 a 4 miembros, el PSOE mantuviera los tres representantes que tiene en ellas ahora, que el PRC se quedara con dos y ACpT y Torrelavega Puede siguieran teniendo un edil cada uno en ellas.

Esta propuesta finalmente no salió adelante, aprobándose finalmente la del equipo de Gobierno, que planteaba que todos los grupos mantuvieran la misma representación que hasta ahora y que se sumase a las comisiones un miembro para que en ellas estuviera Sasián.