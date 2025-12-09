La Plataforma por la Sanidad Pública se opone a la huelga de médicos y les insta a "buscar fórmulas menos dañinas"

Cartel de la huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria, integrada por ciudadanos y asociaciones de diversos ámbitos y apoyada por sindicatos y colectivos, ha manifestado su oposición a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos para esta semana, "en plena crisis de gripe y virus respiratorios".

La plataforma considera que las reivindicaciones de estos profesionales "no justifican los graves perjuicios que pueden ocasionarse a decenas de miles de ciudadanos en todo el país", por lo que les ha instado a "que recapaciten en su decisión y busquen fórmulas menos dañinas" para los pacientes.

"Creemos, ante todo, que las reclamaciones de los profesionales no pueden ponerse por encima de los derechos a la salud y a la vida de los pacientes", han valorado.

Según han señalado, la huelga, de cuatro días, se convoca tras un puente y un fin de semana, lo que la convierte en "un parón de duración considerable".

Una duración que, unida a las circunstancias de epidemia estacional y al "previsible amplio impacto" en todo tipo de centros y áreas asistenciales, convierte esta "medida de fuerza" en "un agresivo pulso a la sociedad" y "un desafío al Gobierno que toma como rehenes a los más débiles entre los contribuyentes de la sanidad pública: los enfermos, las personas accidentadas, los usuarios en tratamiento o en espera de intervención".

Para la Plataforma, los profesionales convocantes "tienen en su mano otras herramientas de reivindicación, protesta y manifestación, e incluso determinadas formas moduladas de plante mucho menos perniciosas que la planteada, siempre con el objetivo de alcanzar soluciones dialogadas".