La Plaza Santander arranca este viernes con Raphael, Loquillo, Sergio Dalma y el humor de Aguilera y Mení

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SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Santander comienza este viernes, 11 de septiembre, con una nueva edición protagonizada por los conciertos de Raphael, Loquillo, Sergio Dalma y el humor de Aguilera y Mení.

Así, esta programación combina "grandes" conciertos con una última noche de humor en uno de los recintos "más emblemáticos" de la capital cántabra, la plaza de toros, en un festival promovido por el Ayuntamiento, Cantabria Infinita y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Las entradas para las jornadas de Raphael, Loquillo y Sergio Dalma, así como los abonos para las cuatro noches del ciclo, están disponibles en la web oficial laplazasantander.com, conciertosdecantabria.com y en los canales habituales de venta de El Corte Inglés.

La taquilla de la plaza abrirá cada día a las 18.30 horas y la hora de cierre será a las 22.00 horas viernes y lunes y a las 23.00 horas el fin de semana. Las puertas se abrirán cada día a las 20.00.

La primera cita del festival llega este viernes, a las 21.30 horas, con Raphael, que recala en Santander con su gira 'Raphaelísimo', donde interpretará sus grandes éxitos.

Loquillo llegará el sábado a La Plaza con su gira 'Corazones legendarios', con un espectáculo centrado en los grandes clásicos de una carrera clave en la historia del rock en español, que comenzará a las 22.30 horas. Antes estará Alabama Monroe, banda española de rock de raíces, que tocará a las 21.00 horas.

En nota de prensa, la organización ha destacado que esta jornada propone una noche para recuperar una de las imágenes "más recordadas" de los conciertos en la Plaza de Toros: volver a pisar el albero, recuperando así, después de años, la tradición de celebrar un concierto con el público en pie sobre el ruedo, más cerca del escenario.

Y el domingo será el turno de Sergio Dalma, que ofrecerá su espectáculo 'Ritorno a Vía Dalma', a las 22.30 horas, en el que el cantante vuelve al universo de la canción italiana que ha marcado parte esencial de su discografía reciente.

El artista invitado en esta ocasión será la banda nacida en Santander Martes Martes, liderada por Marta García Palacio, cuya actuación comenzará a las 21.00.

La Plaza cerrará esta edición el lunes 14 con Aguilera y Mení, el dúo cómico gaditano formado por Javier Aguilera y Carlos Mení, que llegan con 'Misión: Impro-sible'.

El espectáculo, en el que la improvisación, los monólogos, las parodias y la interacción con el público ocupan un lugar central, dará comienzo a las 21.30 horas.

La cita de humor, que ha colgado ya el cartel de entradas agotadas en venta previa, forma parte de una programación que amplía el formato del festival más allá de los conciertos y completa cuatro días de actividad cultural en la ciudad. El mismo día del evento saldrán a la venta algunas entradas en la taquilla, a partir de las 18.30 horas, en cumplimiento con la Ley de Espectáculos de Cantabria.

FESTIVAL SOLIDARIO CON AYUDA EN ACCIÓN

Por otro lado, este año el festival tiene carácter solidario, por lo que incluye acciones en colaboración con Ayuda en Acción, con el fin de apoyar el programa 'Impulsa', que acompaña a jóvenes que afrontan mayores barreras sociales, económicas o educativas, para generar oportunidades de formación, empleo y desarrollo profesional.

En este sentido, durante las cuatro jornadas de La Plaza Santander estará presente 'el vaso solidario', que se venderá en las barras al precio de 1 euro, importe que se destinará íntegramente a la ONG.

Además, habrá carteles distribuidos por toda la plaza con la información necesaria para que todos aquellos que deseen hacer una donación puedan hacerlo a través de un número de 'Bizum', así como estará disponible una Fila 0.