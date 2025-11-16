El Pleno debatirá este lunes sobre la gratuidad de la matrícula universitaria, la natalidad y los consultorios rurales

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria debatirá en el Pleno de este lunes, 17 de noviembre, sobre cuestiones relacionadas con la gratuidad de la primera matrícula en la universidad pública, la natalidad, un plan para abordar la fragilidad de los mayores, la situación del personal de enfermería del Hospital de Laredo o la declaración de los consultorios rurales como un servicio básico esencial.

La sesión comenzará a las 16.00 horas con una moción de Vox que pide detalles sobre un 'pacto por la natalidad' en Cantabria.

A continuación, se debatirán y votarán tres proposiciones no de ley (PNL). La primera será de este mismo grupo parlamentario que insta a la elaboración de un plan de prevención y abordaje de la fragilidad en las personas mayores. La siguiente será una del PSOE que demanda la implantación de la gratuidad de la primera matrícula en la Universidad de Cantabria.

Este apartado se completa con la PNL del PRC que solicita la declaración de los consultorios de salud rurales como servicio básico esencial del sistema público de salud.

Además, en esta sesión el Gobierno (PP) responderá una interpelación del PSOE sobre la situación del programa musculoesquelético de Atención Primaria, y a otra del PRC referida a los criterios para hacer frente a la crisis generada por la dermatosis nodular contagiosa.

En el apartado de preguntas, el Grupo Parlamentario Regionalista pide detalles de la compra de los terrenos del Polígono de la Vega en Reinosa, la incorporación de personal de enfermería en el Hospital de Laredo y el proyecto del Puente del Cristo de Carasa.

Por su parte, Vox plantea una batería de cuestiones relacionadas con la tramitación de la tarjeta de familia numerosa, las compensaciones por las consecuencias de la dermatitis nodular contagiosa de la cabaña ganadera y por la 'Agenda Digital de Cantabria 2024-2028'. Este grupo también pregunta al Ejecutivo por la tasa de estabilidad laboral.