El Pleno debatirá este lunes la situación de las víctimas de acoso en Sierrallana y la renta de emancipación juvenil

SANTANDER, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria abordará este lunes, 14 de diciembre, cuestiones relacionadas con la situación de las víctimas de acoso en el servicio de Anatomía Patológica del Hospital Sierrallana de Torrelavega, la puesta en marcha de una renta básica de emancipación para la juventud o la defensa de los intereses de la ciudadanía en el desarrollo del tren Santander-Bilbao.

La sesión arrancará a las 12.00 horas con una moción del PRC sobre la profesionalización de los cuidados en la atención a las personas mayores.

Además, en este pleno, penúltimo del periodo de sesiones y del año, se debatirán y votarán tres proposiciones no de ley (PNL).

La siguiente será del Grupo Socialista, que pide una renta básica de emancipación para jóvenes. Por su lado, el PRC demanda un plan complementario a las medidas incluidas en el Plan de Autónomos centrado en la gratuidad de las cotizaciones sociales de los autónomos que ganen menos del sueldo mínimo interprofesional. Despúes, Vox presenta una iniciativa relativa a la subida de precios y medidas fiscales.

En el apartado de control al Gobierno, este lunes los grupos de la oposición llevan cinco interpelaciones. El PSOE quiere conocer las gestiones realizadas en el conflicto laboral en la empresa Prysmian y la situación de las matronas de Atención Primaria.

Vox interpela al Ejecutivo por el calendario y planificación de la energía nuclear y por la financiación del puente y la carretera entre Requejada y Suances.

Asimismo, el PRC quiere saber los criterios para defender los intereses de los ciudadanos y el menor perjuicio posible para el desarrollo del tren entre Santander y Bilbao.

La sesión seguirá con las preguntas directas a los miembros del Gobierno, en las que Vox se interesa por el plan para estudiar causas y reducir la tasa de incidencia del cáncer, cuestiones económicas y las inundaciones en la carretera de Viérnoles.

El PSOE pregunta por la estabilidad del sistema informático del Servicio Cántabro de Salud, y plantea una batería de cuestiones relativas al vertedero de amianto de Monte Carcena, en Castañeda.