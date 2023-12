El Pleno de Santander aprueba definitivamente el presupuesto de 2024 con el voto en contra de la oposición

Las 200 bicis eléctricas para alquiler llegarán a la ciudad en la primera quincena de enero



SANTANDER, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado definitivamente este miércoles el presupuesto municipal para 2024, que asciende a 234 millones de euros, con los votos a favor del equipo de Gobierno del PP y en contra del resto de formaciones, que no han intervenido en este punto del orden del día.

La alcaldesa, Gema Igual, ha destacado que el documento entrará en vigor el 1 de enero --tras dos años funcionando con el prorrogado de 2021--, lo que permitirá "dar una respuesta más ágil a las necesidades de los santanderinos".

Según la regidora, se trata de un presupuesto "social", que no sube los impuestos y "protege a los santanderinos". Además, amplía proyectos y programas, y se centra en el empleo y la vivienda.

Los grupos PSOE, Vox, PRC e IU-Podemos presentaron enmiendas a la totalidad al documento que fueron rechazadas en el Pleno de noviembre, cuando salió adelante la aprobación inicial, y en esta ocasión no han tomado la palabra.

También en materia económica, el último Pleno del año ha aprobado 14 expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito por una cantidad que ronda los 600.000 euros, en lo que la oposición ha calificado como "el día de la marmota" porque ha sido una práctica habitual en la pasada legislatura y lo que va de la actual.

PSOE y Vox han pedido responsabilidades políticas por la "falta de gestión", que también han criticado el resto de grupos, y algunos, como PSOE y PRC, denunciado que esta práctica perjudica a las empresas cántabras porque impide la concurrencia competitiva. Los regionalistas también han insistido en la falta de empleados públicos y el "absentismo notable" que lastran la gestión.

El concejal de Economía, Javier García, ha reconocido que se trata de un área "que se puede mejorar" y se están dando "pequeños pasos para ir regulando esta situación", mientras que la alcaldesa ha asegurado que cada vez se traen menos contratos por este sistema, así como que ya se ha encargado un plan de empleo y contra el absentismo.

BICIS ELÉCTRICAS, EN ENERO

Por otra parte, la alcaldesa ha anunciado que las 200 bicicletas eléctricas para alquiler que ofrecerá el Ayuntamiento llegarán a la ciudad en la primera quincena de enero.

El Pleno ha aprobado el precio público para el alquiler, que la oposición ha criticado al considerar que se dirigen al turista en lugar del vecino por sus bajas tarifas para la media hora --1,30 sin abono y 0,32 con abono anual-- y la hora --1,6 y 0,65 euros, respectivamente--, advirtiendo además el PSOE que el número de unidades se pueden quedar "corto".

Los populares han explicado que los precios, que están "en la media" de las ciudades con este servicio, son "asequibles" para una "buena acogida" de la prestación. Igual ha precisado que la tarifa de media hora "es muy barata" porque la intención es la rotación y los vecinos pueden adquirir un abono anual por 36 euros.

MOCIONES

Además, el Pleno ha aprobado por unanimidad una moción del PRC, con una enmienda transaccional del Partido Popular para a convocar y renovar el Consejo Municipal de Autonomía Personal en el primer trimestre de 2024, una vez finalizado y analizados los resultados del III Plan Municipal de Atención y Promoción de las Personas con Discapacidad, que dará lugar al IV Plan.

Mientras la oposición ha criticado la escasa convocatoria y el "mal funcionamiento" de los órganos de participación municipales, la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, ha afirmado que la celebración "o no" de consejos como el de Autonomía Personal, "no impide" al equipo de Gobierno ser "sensible a las necesidades" de los colectivos, actuando y con "colaboración proactiva", que se materializa en acciones.

Sin embargo, no ha prosperado la moción del PSOE para la limitación del horario de lanzamiento de artefactos pirotécnicos entre las doce de la noche y las dos de la madrugada de los días 25 de diciembre y 1 de enero porque, según el PP, sería incumplir la ordenanza reguladora que prohíbe hacerlo a cualquier hora sin autorización previa municipal.

COMERCIO

Uno de los asuntos que ha centrado el Pleno ha sido la situación del comercio de Santander, "mala" para la oposición, que ha reiterado que se han cerrado unos 700 locales en los últimos cinco años. Un hecho que PSOE, PRC e IU-Podemos han atribuido fundamentalmente al elevado precio de los alquileres "sin que el Ayuntamiento haga nada" y que prácticamente solo permite que se instalen franquicias en las calles más céntricas o emblemáticas, como el paseo de Pereda.

Igualmente se ha debatido sobre la oportunidad de mantener el Bono Comercio, donde el PSOE ha advertido que, si bien fue muy útil en pandemia, cuando se creó, su convocatoria periódica crea periodos valle en los comercios, pues los vecinos lo esperan para comprar. Según el concejal del área, Álvaro Lavín, "todos los comerciantes están encantados" con esta iniciativa.

También se ha abordado la campaña de promoción del comercio de Bilbao en las marquesinas de autobús de Santander, un hecho "impensable al revés" --que Santander se anunciara en las marquesinas de la capital vizcaína-- y que el portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha definido como un "ejercicio de inteligencia del Ayuntamiento de Bilbao: han sido más listos que ustedes", ha reprochado al equipo de Gobierno.

Este debate se ha generado a raíz de una moción de Vox, nuevamente con a transaccional del Partido Popular, para analizar incluir en el Plan Estratégico de Comercio de Santander 2023-2026 una guía con un código QR situado en distintos lugares que informe sobre los comercios y restaurantes de la zona donde se encuentra.

Por otra parte, a preguntas de PSOE y PRC, el concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha informado que las marquesinas de autobús en San Román se instalarán en 2024. Actualmente está en contratación la licitación del proyecto de instalación de 42 marquesinas, con un plazo de seis semanas. Posteriormente se realizará el contrato de instalación, y la intención es que las obras comiencen antes de verano y concluyan a final de año.

Además, el edil ha rechazado mejorar las frecuencias y refuerzo de la línea 17 por la relación coste-beneficio social aunque no ha descartado que se produzca en un futuro "cuando aumente su población".