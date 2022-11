El Pleno de Santander debate el jueves la reprobación de la alcaldesa y sobre La Remonta

SANTANDER, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander debatirá este jueves sobre la reprobación de la alcaldesa, la popular Gema Igual, y sobre la firma de la adenda al convenio para el finca de La Remonta, entre otros asuntos.

La sesión ordinaria de noviembre, que comenzará a las 9.00 horas, incluye 12 mociones, cuatro expedientes de modificación del presupuesto municipal por suplementos de crédito, y la aprobación de la revisión de tarifas de los taxis para 2023, que subirán un 8,79%, entre otros asuntos.

Las mociones, en orden de presentación, comenzarán con una del PRC para la firma, con carácter inmediato, de la adenda de la concesión demanial de La Remonta, después de que el Ministerio de Defensa, propietario de la finca, haya propuesto que sea un jurado de expropiaciones quien determine el precio de la misma.

Seguirá una moción de Vox con motivo del Día contra la violencia hacia la Mujer, que se debatirá conjuntamente con otra sobre el mismo tema presentada por los grupos Popular, Socialista, Regionalista y Ciudadanos de Santander y el concejal de UxS.

El Grupo Regionalista instará al equipo de Gobierno PP-Cs a la inmediata presentación del proyecto de presupuestos, en una moción en la que se incluye la reprobación al Ejecutivo local.

En este sentido, el PSOE presentará una enmienda transaccional de sustitución para reprobar a la alcaldesa, Gema Igual, por no tramitar el presupuesto de 2022 y no al equipo de Gobierno pues, a su juicio, según la Ley de Haciendas Locales, no es competente en esta materia.

Las siguientes mociones también serán presentadas por el PRC, instando a que el encendido de las luces navideñas se limite a un horario; y para la rehabilitación y puesta en valor de La Casa Rosales y de la finca colindante.

El Grupo Socialista instará a convocar una reunión extraordinaria de la Comisión Sociosanitaria con un punto relativo a la reactivación de la Unidad de Educación y Salud Pública; y el Popular, al Gobierno de España para que no modifique el Código Penal para rebajar el delito de sedición.

El PSOE también propondrá que la Concejalía de Vialidad efectúe un estudio para reducir el desnivel en la conexión de las calles de General Dávila con Fernando de los Ríos y el barrio de Polio, a través de rampas mecánicas.

Los grupos Popular, Socialista, Regionalista y Ciudadanos de Santander y el concejal de UxS presentarán una moción con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se debatirá conjuntamente con una de Vox sobre el mismo asunto.

Finalmente, el Grupo Socialista instará al Gobierno de Cantabria PRC-PSOE a que modifique, mediante enmiendas en la Ley de Medidas Fiscales del Presupuesto, la Ley de Transporte de Viajeros por Carretera.

Por lo que se refiere a los expedientes de modificación de crédito, incluyen uno de un millón y medio de euros para ejecución de las obras de implantación del Centro Asociado al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; otro de 726.838 euros para ejecución de las obras de restauración del edificio del Museo de Arte (MAS); uno de 477.294 euros para ejecución de las obras de reordenación y pavimentación de la calle Repunte y señalización horizontal polígono La Tejera; y 250.000 euros para ejecución de las obras de sustitución de cubierta en el edificio del baile de la tercera edad en la Finca Altamira.

DÉFICIT

En la sesión también se dará cuenta del informe de la Intervención General sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad, según el cual, previsiblemente a 31 de diciembre, el Ayuntamiento no se encontrará en estabilidad presupuestaria y tendrá un déficit de financiación de 13.128.551, además de que se podría superar el techo de gasto permitido.

No obstante, debido a la suspensión de las reglas fiscales de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no resulta exigible la adopción de medidas para el restablecimiento del equilibrio.

Finalmente, en ruegos y preguntas, el Grupo Regionalista pedirá que se instalen focos en cuatro zonas deportivas que carecen de iluminación directa; UxS, la constitución del Consejo de Personas Mayores, y la habilitación de medios para los servicios de inspección y control de actividades hosteleras de ocio nocturno; y el PRC, LA cubrición del parque infantil de Las Llamas.