El Pleno de Torrelavega aprueba la ordenanza que pondrá en marcha el aparcamiento rotatorio con 123 plazas

También da luz verde a avances en los aparcamientos disuasorios del MNG y La Carmencita y rechaza una moción sobre la construcción en suelo rústico

TORRELAVEGA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Torrelavega ha aprobado este martes la ordenanza reguladora del Estacionamiento Regulado Activo (ERA), un sistema de aparcamiento rotatorio y gratuito que se comenzará a implantar en la ciudad en 123 plazas de carga y descarga en torno al centro.

Así, en aras de avanzar en la solución al problema de aparcamiento que tiene el municipio, una vez se ponga en marcha este sistema, que tendrá que salir a concurso público y funcionará a través de una aplicación móvil, estos aparcamientos de carga y descarga podrán ser utilizados por los ciudadanos a partir de las 11 horas. En concreto, los torrelaveguenses podrán estacionar en ellos durante dos horas y los ciudadanos de otros municipios durante hora y media.

La intención, según ha explicado el concejal de Movilidad, Jesús Sánchez, es dar facilidades para acceder al centro de la ciudad y favorecer al comercio y la hostelería, si bien reconoce que para solucionar el problema de aparcamiento hay que actuar en varias direcciones. Por ello, en la sesión de hoy también se han aprobado avances para los aparcamientos disuasorios del Mercado Nacional de Ganados (MNG) y La Carmencita.

Y aunque éstos han contado con más apoyo por parte de la Corporación, la ordenanza que regulará la ERA solo ha salido adelante con los votos del equipo de Gobierno PRC-PSOE, mientras que PP y Ciudadanos (Cs) se han abstenido ya que creen que el número de plazas es insuficiente o que el modelo elegido no es la solución, y ACPT ha votado en contra porque teme que sea una iniciativa "disfrazada" para modificarla en un futuro e implantar una OLA de pago.

Un extremo que han negado tajantemente desde el equipo de Gobierno. De hecho, el edil de Movilidad ha pedido "no engañar a la gente", porque "ni va a haber OLA en Torrelavega, ni va a ser de pago" ni tampoco se podría implantar con una modificación, sino que habría que aprobar una nueva ordenanza.

Y ante las críticas de la oposición (PP, ACPT y Cs, dado que la concejala de Torrelavega Sí no ha estado en el Pleno), ha indicado que se trata de una medida "de calado" y que se lleva "meses" haciendo pruebas para ver si la ERA puede funcionar y si para los transportistas es suficiente tener disponibles las plazas de carga y descarga hasta las 11 horas.

En la misma línea, el portavoz socialista, José Manuel Cruz Viadero, ha defendido que se empieza por 123 plazas para actuar de forma "prudente" y ver cómo funciona y si se deben ampliar. Además, ha remarcado que la ERA "nada tiene que ver con una OLA" y que "jamás se va a pagar". "El PSOE jamás apoyará un estacionamiento regulado en el que haya que pagar un céntimo", ha sentenciado.

Tanto los 'populares' como Cs se han abstenido porque creen que la idea "no cubre las necesidades de aparcamiento" de la ciudad. Los primeros han dicho que "no les representa" y además "deja fuera" a personas que no utilicen la tecnología al funcionar mediante una aplicación.

Mientras, Cs ha mostrado su "decepción" con el planteamiento, porque defiende el aparcamiento rotatorio y regulado pero cree que se ha hecho "una especie de apaño" y que el número de plazas es "absolutamente deficiente", además de que lamenta que PRC-PSOE no hayan cumplido con su propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que marcaba implantar este sistema en una primera fase en 212 plazas, un centenar más que las que se contemplan ahora.

Y ACPT ha votado en contra al ser el único grupo que no apoya el aparcamiento en rotación, pues cree que lo aprobado es "la ordenanza de la OLA disfrazada" y "nada tiene que ver con lo que se aprobó hace unos meses en el PMUS", lo que achaca a que el equipo de Gobierno ha sido "cobarde" y no quiere implantar un sistema por la cercanía a las elecciones, ya que "sabe que vecinos y comerciantes están en contra". Aunque el grupo reconoce que hay un problema de déficit de plazas de aparcamiento que cifra en 1.800, apuesta por combatirlo con otras actuaciones, como la creación de aparcamientos disuasorios.

De hecho, dentro de la estrategia de mejora de la movilidad de la ciudad, en el Pleno de hoy -el ordinario correspondiente al mes de mayo- se ha aprobado de forma definitiva la concreción del carácter dotacional del aparcamiento de la parcela del Mercado Nacional de Ganados (MNG) y del aparcamiento de La Carmencita.

Además, se han desestimado las alegaciones presentadas a este último, que eran dos: la primera, del antiguo dueño de la finca, que ha hecho una reclamación por posible incumplimiento de las condiciones urbanísticas cuando el Ayuntamiento se hizo propietario; y la segunda del exconcejal José Otto Oyarbide. Ambas se han rechazado para que "el proyecto siga adelante", y en el caso de la primera se abordará "por otro lado", según han señalado desde el equipo de Gobierno.

El trámite del aparcamiento del MNG se ha aprobado por unanimidad, mientras que el de La Carmencita ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos salvo el PP, al que "no le gusta" ese paking porque cree que es "un armatoste" a la entrada de Torrelavega, al contrario que la mayoría de la Corporación, que ve el lugar "idóneo".

Por otra parte, se ha aprobado una moción presentada del PRC en defensa del Estatuto de Autonomía de Cantabria con motivo de su 40 aniversario, que ha contado con todos los votos a favor salvo los del PP, ya que ha asegurado que es un partido "profundamente autonomista" pero considera que "a un año de las elecciones no es el momento" de abrir el debate sobre el estado de autonomías.

Por contra, el resto de partidos han considerado que "ahora más que nunca" peligra este modelo ante el auge de la extrema derecha.

LEY DEL SUELO

No ha corrido la misma suerte otra moción presentada por el PP en torno a la Ley del Suelo que se está tramitando en el Parlamento, con la que pedía instar al Gobierno regional (PRC-PSOE) a mantener la posibilidad de construir vivienda unifamiliar en suelo rústico. La iniciativa no ha recabado el apoyo de ningún grupo de la Corporación.

En línea con las posturas de los partidos a nivel regional, el PSOE ha rechazado desde un inicio la iniciativa y el PRC ha presentado una enmienda en defensa de que haya un "crecimiento ordenado", pero finalmente también ha votado en contra tras rechazarla los 'populares' por no hacer ninguna referencia concreta al municipio de Torrelavega.