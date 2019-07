El Pleno de Torrelavega aprueba el retraso de los pagos para las obras de soterramiento

Publicado 30/07/2019 18:43:58 CET

La oposición lamenta la reprogramación financiera pero el equipo de Gobierno asegura que "para nada" retrasa el proyecto

TORRELAVEGA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de Torrelavega ha aprobado en un Pleno ordinario celebrado este martes el retraso de los pagos para las obras de soterramiento de las vías, aplazando la primera anualidad a 2020 en lugar de ejecutar las partidas que figuraban para este fin en los presupuestos de 2018 y 2019.

Así, la reprogramación financiera acordada ya entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento -las tres administraciones que financiarán el proyecto- supondrá que el Consistorio deberá pagar 15,8 millones de euros en 2020; 32,4 en 2021 y 30,7 en 2022.

La oposición ha mostrado discrepancias en este punto, que ha contado con los votos a favor de los grupos del equipo de Gobierno (PRC-PSOE) y de Torrelavega Sí, mientras que PP y ACpT se ha posicionado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

Toda la oposición ha criticado que las tres administraciones acordaron modificar el convenio retrasando el primer pago a 2020 y dejando sin financiación los años 2018 y 2019 ya en enero, y sin embargo el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) no lo llevó a la Comisión de Hacienda hasta la semana pasada.

Además, tal y como ha señalado ACpT, el secretario municipal ya avisó en febrero de que tras conocer la reprogramación económica había que llevar este punto al pleno, por lo que tanto este grupo como el PP han considerado que se ha tenido "guardado en el cajón" antes por motivos "absolutamente electoralistas".

Así, el portavoz de ACpT, Iván Martínez, ha dicho que se trata de "la primera piedra en el camino" para el soterramiento y ha pedido "que se reivindique y que no se vaya dócil y sumiso" a las reuniones con los representantes del Gobierno regional y central, que son los que han pedido la reprogramación. "Tenemos que tener un equipo de Gobierno que se plante ante sus jefes de Santander y Madrid", ha sentenciado.

En la misma línea, el 'popular' Joaquín Fernández Berjano ha añadido que el proyecto "no se está reclamando con la fuerza que merece" y que su partido estará "vigilante" con este asunto, ya que "no se cree" que se vaya a terminar para 2022, tal y como marcan los plazos fijados.

Igualmente, la concejala de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, ha mostrado "tristeza y preocupación" por la "falta de claridad" en una "reivindicación de décadas"; y el de Ciudadanos, Julio Ricciardiello, ha considerado que tiene que haber "más rigor" y "más información.

No obstante, el primer teniente de alcalde, José Manuel Cruz Viadero, que ha presidido la sesión debida la ausencia del alcalde, Javier López Estrada, ha asegurado que "se está trabajando bien", en "perfecta coordinación" entre las administraciones y "no ha habido ninguna paralización" del proyecto, que "va por buen camino".

Según ha explicado, "no hay ningún problema de dinero", sino de tiempo para que se terminen los trámites necesarios, y "el único error" es que Fomento estableció unos plazos "imposibles de cumplir". Por ello, ha dicho que "no puede criticar" a una administración por no querer tener un dinero "paralizado" durante "dos o tres años" y prefiere invertirlo en otros asuntos.

Además, ha señalado que el Consistorio aceptó "todo lo que se le dijo" desde Fomento -en la época de Íñigo de la Serna (PP) como ministro-, incluso financiar un 20% de la obra cuando no les hacía "ninguna ilusión", porque "si no, no había soterramiento".

Igualmente, el portavoz regionalista, Pedro Pérez Noriega, ha explicado que el retraso en las anualidades es "un tema técnico" que "para nada retrasa" el soterramiento, y que no se llevó al pleno antes porque se estaba "verificando que no había ningún perjuicio para el Ayuntamiento".

OTROS PUNTOS

Otro de los asuntos del Pleno ha sido la aprobación de la modificación del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de Torrelavega que afecta a la regulación del Grupo Mixto, actualmente formado por la edil de Torrelavega Sí y el de Ciudadanos, quienes han pedido "igualdad de condiciones" y han dicho que "sería bueno" que se les contemple como grupo municipal "con todas sus características".

Según el equipo de Gobierno, esta modificación inicial, que se someterá a exposición pública durante 30 días, beneficia a los partidos con un solo concejal, que ahora van a tener un secretario propio para "facilitar su trabajo". Sin embargo, la modificación ha contado con el voto en contra de ACpT, PP y Ciudadanos.

Por otro lado, también se ha aprobado la declaración de excepcionalidad previa autorización la provisión interina o temporal de plazas de auxiliar administrativo y Ciudadanos ha presentado tres mociones -todas han sido rechazadas- relativas a la prevención de la violencia en las fiestas patronales, al aumento de la partida destinada a ayudas para libros de texto y a la reivindicación del alcalde al Gobierno de Cantabria del dragado de la presa de Somahoz "con urgencia" para asegurar el suministro de agua a la ciudad.

La primera moción ha contado con PRC, PSOE y ACpT en contra y abstención de PP y Torrelavega Sí, al considerar que está "vacía de contenido" y que el Ayuntamiento ya mantiene una postura contra la violencia desde hace años.

En cuanto a las otras dos, todos los ediles han votado en contra ya que han señalado que una moción "no es el procedimiento" para tratar la cuantía destinada a ayudas para libros y, por otra parte, en cuanto al dragado de la presa, que el suministro de agua en la ciudad ya está "garantizado".