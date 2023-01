Podemos e IU concurrirán juntos a las autonómicas, con Mónica Rodero como cabeza de lista

Los líderes autonómicos de ambas formaciones no desvelan aún si se replicará esta candidatura conjunta en Santander u otros municipios



SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos e Izquierda Unida concurrirán juntos a las elecciones autonómicas en Cantabria en una lista encabezada por la 'morada' Mónica Rodero, que será la candidata a la Presidencia de la comunidad autónoma, y con Carmen Martín, de IU, de número dos.

Con esta candidatura conjunta, ambas formaciones están convencidas de que van a entrar al Parlamento regional y su objetivo es ser "elemento clave en la aritmética" de la Cámara autonómica, "incidir directamente en la gobernabilidad de la comunidad" e impedir que gobierne la derecha.

Los dos siguientes puestos de la candidatura los ocuparán los coordinadores autonómicos de ambos partidos, Mercedes González (Podemos), de número 3, e Israel Ruiz Salmón en el cuarto puesto.

Han sido estos cuatro primeros de esta candidatura conjunta --con nombre aún por determinar-- los encargados de anunciar la decisión de concurrir a los comicios del 28 de mayo ante el Parlamento de Cantabria, institución en el que quieren entrar (Podemos ya lo hizo en la legislatura 2015-2019).

Todos ellos han considerado que este anuncio supone una "gran noticia" no solo para ambas formaciones por haber alcanzado este acuerdo tras "mucho trabajo" --de hecho no han confirmado si se replicará en el Ayuntamiento de Santander-- sino también para la ciudadanía cántabra "en su conjunto" porque en las elecciones del 28 de mayo tendrán una papeleta de izquierdas "unida" y no tendrán que decidir entre una y otra formación, algo que, a juicio de Rodero, es algo "sumamente importante".

Ruiz Salmón ha opinado que, con este anuncio, hoy es un "buen día" para Podemos como para IU pero, "sobre todo, para aquellas personas que en la actual legislatura se han sentido huérfanas" y no han tenido en el Parlamento regional una "representación que lleve sus demandas, quejas y necesidades".

Los cuatro primero integrantes de la candidatura --el resto aún no se han hecho públicos-- han coincidido en su disposición a trabajar; a "recuperar las instituciones para los cántabros" (en este caso el Parlamento de Cantabria) y "hacer políticas para la gente" que sean "sociales" y que "mejoren la vida" de los ciudadanos de la comunidad, algo que, según ha apuntado la coordinadora de Podemos Cantabria, Meréces González, "ya están haciendo en el Gobierno de España", con medidas como la reciente subida de los pensiones en un 8,5%.

Otro de los grandes objetivos que se marcan es en materia legislativa, esto es rtomar y sacar adelante leyes y normas que se van a quedan "pendientes" en la legislatura que está a punto de concluir y "se van a quedar por el camino". Así, ha hecho referencia a la Ley de Vivienda; la de Bienestar Social; la de Derechos Sociales, o el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT); la de Participación Ciudadana o la de Salud Pública.

Además, Ruiz Salmón se ha mostrado crítico con algunas de las leyes aprobadas en esta legislatura en el Parlamento de Cantabria, que o bien no comparten, como la Ley del Suelo, o que, a su juicio, se han quedado "insuficientes" como, en su opinión, ha sido el caso de la Ley de Memoria Histórica y Democrática o la de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género.

En definitiva, el objetivo de cara al 28M es entrar en el Parlamento para que haya "otro espacio de la izquierda" en esta institución y "una voz distinta a lo de siempre".

Las dos primeras de la candidatura, Mónica Rodero y Carmen Martín, respectivamente, se han mostrado "muy contentas" y "muy ilusionadas" ante la posibilidad de entrar en el Parlmento de Cantabria y, desde dentro, "mejorar la vida" de los cántabros.

Según Martín, esta candidatura no solo representa el "compromiso de ambos partidos de trabajo conjunto" sino también un "compromiso con la ciudadanía, con las personas vulnerables" o en situación de exclusión.

SE MANTIENE LA DUDA DE SI HABRÁ CANDIDATURA CONJUNTA EN SANTANDER

Lo que aún es una incógnita es si habrá o no una candidatura conjunta de estas dos formaciones en el Ayuntamiento de Santander.

Y es que Ruiz Salmón ha explicado, a preguntas de los medios de comunicación, que deben ser los "protagonistas" de estas formaciones en el ámbito local, no solo de Santander sino en otros municipios donde también podrían estos partidos llegar a acuerdos para concurrir conjuntamente a las urnas, los que deben ir anunciando progresivamente su decisión. "Respetamos las competencias de ámbito local y sus ritmos", ha añadido el dirigente de IU.

Sí ha reconocido que ambas formaciones siguen trabajando "en muchos municipios para dar una alternativa que en muchos no existe" y no solo en los núcleos urbanos de la comunidad sino también en el mundo rural, donde se han presentado los partidos tradicionales pero en el que también IU y Podemos "quieren adentrarse". Para Ruiz Salmón es "fundamental dar esa alternativa" y que ofrecer y defender en esos territorios "políticas distintas" para que "puedan escoger".

Cuestionado por los criterios que se han tenido en cuenta para conformar el orden de la lista autonómica --esto es que la lidere la candidata de Podemos y no la de IU-- Ruiz Salmón se ha limitado a señalar que eso forma parte de los acuerdos entre ambos partidos y ha señalado que se han tenido en cuenta cuestiones como el "bagaje, la experiencia" y otros aspectos.

Sí ha señalado que otras posibles candidaturas conjuntas en municipios podrían estar lideradas por miembros de IU y en otras serán integrantes de Podemos quienes las encabecen.