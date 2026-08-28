Polanco inaugura un mural en recuerdo a Carlos Cubillas, el joven que murió en la agresión del apeadero de Boo

Mural en homenaje a Carlos Cubillas, el joven que murió en la agresión del apeadero de Boo en febrero de 2024 - AYUNTAMIENTO

POLANCO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Polanco inaugurará este domingo, 30 de agosto, a las 12.30 horas, en Requejada, un gran mural de 300 metros cuadrados dedicado a la memoria de Carlos Cubillas, 'Posa', el joven de Rumoroso fallecido a los 21 años en febrero de 2024 tras una agresión en el apeadero ferroviario de Boo de Piélagos.

El mural está ubicado en una fachada del pabellón polideportivo de Requejada, ha sido realizado de manera conjunta por cuatro artistas grafiteros de los colectivos artísticos Actus Reus y Tricio y pretende "reconstruir a través del arte la personalidad, las aficiones y la faceta creativa de 'Posa'", que murió al caer sobre las vías del tren tras una pelea con otros dos chicos, vecinos de la zona. Desde entonces, están en prisión, y fueron condenados a once años de cárcel por un homicidio doloso.

La alcaldesa, Rosa Díaz Fernández, ha invitado a todos los vecinos del municipio a participar en este acto, y de manera muy especial a los jóvenes y amigos de Carlos, con el objetivo de convertir la inauguración del mural en "un homenaje colectivo a una persona muy querida en Polanco".

La regidora ha explicado en un comunicado que el Ayuntamiento ha querido "respetar desde el primer momento los deseos y los tiempos marcados por la familia" de la víctima para "hacer realidad esta iniciativa y determinar el momento más adecuado para su celebración".

Por su parte, Daniel Revenga, de Actus Reus, ha explicado que para diseñar el mural los artistas mantuvieron conversaciones con los familiares de Cubillas con el fin de conocer qué elementos debían estar presentes y qué aspectos podían representar mejor al joven.

Según ha detallado, en el mural homenaje han reflejado parte de su obra, diferentes piezas suyas, firmas y personajes relacionados con sus aficiones. El trabajo se ha desarrollado durante más de una semana y ha partido de diferentes bocetos y referencias personales.

La composición incluye un retrato de Carlos junto a distintas reinterpretaciones de sus propios trabajos y elementos vinculados a "aquello que le gustaba hacer, el grafiti y la cocina".

Revenga ha destacado que la intención de los artistas ha sido conseguir que el mural tenga también "algo de la personalidad y del lenguaje creativo de 'Posa'". "Hemos intentado hacer algo que creemos que a él le habría gustado realizar, y eso es lo que hemos querido reflejar aquí", ha apuntado.

La inauguración supone un nuevo homenaje de Polanco a Carlos Cubillas, cuya muerte causó una "profunda conmoción" entre los vecinos en febrero de 2024. El Ayuntamiento decretó entonces una jornada de luto oficial y promovió una multitudinaria concentración silenciosa para arropar a su familia y amigos.

Ahora, más de dos años después, el municipio "vuelve a reunirse para mantener vivo su recuerdo a través de una obra concebida para permanecer en el espacio público y que reúne su imagen, sus aficiones y, sobre todo, parte del arte que dejó".