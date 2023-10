Polémica en el Pleno de Santander por la moción para llamar 'Seve Ballesteros' al campo de golf

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La moción que ha presentado este jueves al Pleno de Santander el grupo Regionalista para que el campo de golf de Mataleñas pase a denominarse 'Seve Ballesteros' ha desatado la polémica y un bronco debate entre la alcaldesa, Gema Igual (PP), y el portavoz del PRC, Felipe Piña, motivado porque éste no había comunicado previamente su iniciativa a la familia del golfista ni a la Fundación que lleva su nombre.

Tras la lectura de la moción (que no ha salido adelante con el solo apoyo del PRC) por parte del edil regionalista, ha tomado la palabra la regidora --lo que no es habitual, sino que lo hagan los grupos por orden de número de ediles, de menor a mayor-- para advertir que el PP no intervendría en el debate y reprochar a Piña que hubiera presentado la iniciativa sin haberla consensuado ni trasladado primero a la familia y a la Fundación Seve Ballesteros; un hecho no le parecía "elegante" y sí "una falta de respeto a su memoria y a su legado".

Igual ha acusado a Piña de ser "desleal" con la memoria del deportista, "poco considerado" con su familia e injusto con la figura de Ballesteros, su legado y su familia, a la que ha "sorprendido" leer la propuesta en los medios de comunicación sin conocerla previamente.

Además, la alcaldesa ha afirmado que el golfista, cuya figura ha ensalzado, merece dar su nombre a instalaciones "internacionales y de primer nivel", y el campo municipal "no es la mejor opción", recordando las iniciativas municipales en reconocimiento a su figura, que van desde una calle con su nombre, hasta un módulo en el Museo del Deporte.

"Como alcaldesa, cada vez que tenemos opción de hacer una medalla de oro de la ciudad, tengo la elegancia de, para no manchar el nombre de quien se propone, se lo comento antes a los grupos políticos. Parece oportuno porque si no, flaco favor estamos haciendo a alguien en el que sale su nombre para una negativa o para un rifirrafe político", ha advertido Igual.

Por eso, ha explicado la regidora, tras contactar con la familia y con la Fundación, ha decidido abrir ella el debate con este posicionamiento porque "no me parece elegante disponer del nombre de una persona sin contar con su legado; y su legado es su familia, sus herederos y la Fundación", ha reiterado.

"En honor a Severiano Ballesteros y a lo que representa para nuestra región y para el golf, también para el deporte a nivel mundial, no voy a entrar a la desesperación política que ha llevado al PRC a ser desleal con la memoria de este gran deportista, descortés con la profesión política y poco o nada considerado con su familia. Me voy a centrar en poner en valor la figura de Severiano Ballesteros, a su legado y a su familia, puesto que el Piña no ha sido justo ni con su figura ni con el legado", ha acusado.

El portavoz regionalista ha reprochado a Igual y los populares ser "trileros", tanto en este caso como en una moción anterior de IU-Podemos sobre solares vacíos, y de "hacer el lío muy bien", pero "a mí no", ha sentenciado. "A mí no me hable de elegancia", ha reclamado Piña a Igual, explicando que no ha llamado a la familia precisamente "para no entrar en un rifirafe político".

"Si el reconocimiento de Santander a una figura ilustre le ha herido, lo siento", ha declarado irónicamente a Igual el regionalista, que ha reiterado que con su moción pretendía "reconocer a un cántabro ilustre y fortalecer su figura".

También ha negado que haya "desesperación política" tras su planteamiento "de justicia", y ha reclamado que Ballesteros "tiene que ser reconocido" porque "merece más que una calle"; calle que ha cuestionado.

"Me irrita su actitud", ha dicho a la alcaldesa el regionalista, que se ha confesado "sorprendido de ver lo que veo".

Por su parte, los socialistas han criticado que la forma de la iniciativa "no ha sido la más adecuada" puesto que el legado de Ballesteros merece "el máximo consenso y respeto"; Vox ha suscrito los argumentos del PP; e IU-Podemos no se ha opuesto a la moción, ciñiéndose a su contenido.

OTROS ASUNTOS

Por otra parte, el Pleno ha aprobado una moción de IU-Podemos, con una transaccional del PP de sustitución, para incluir dentro del proceso de elaboración del Plan General la elaboración de una ordenanza y la creación de un registro municipal solares. El resto de grupos se han abstenido criticando que mientras la propuesta inicial contemplaba un plazo de seis meses, con la aprobación del PGOU pueden ser "años". También se ha informado de que en 2023 se han abierto 132 expedientes de insalubridad de terrenos en la ciudad.

Además, el Pleno ha rechazado con los votos de PP y Vox la moción de PSOE e IU-Podemos para instalar un monolito o placa en memoria de víctimas de los bombardeos del 27 de diciembre 1936 y posteriores de

1937, que ha contado con la abstención del PRC. Los populares han argumentado que las peticiones de la Comisión de Cultura tienen un orden de debate y se trata "a todas por igual" y además no quieren "abrir heridas", mientras que los socialistas han asegurado que no pretenden "dividir" a la sociedad sino "cerrar heridas". Vox, por su parte, se ha mostrado favorable a un monumento "a todas las víctimas".

También se ha rechazado la moción del Grupo Mixto para instar a la Autoridad Portuaria a elaborar un plan de regeneración de la entrada y carretera de subida al faro de Cabo Mayor, con los votos en contra del PP, puesto que esta actuación, recogida en el Plan de Sostenibilidad Turística y que tiene que ejecutar el Ayuntamiento, ya está en el proceso final de licitación y la previsión es que las obras puedan comenzar el año próximo, si bien cuenta con financiación europea cuyos trámites pueden retrasarla (el plazo de ejecución de los fondos concluye en 2025), según los populares.

Igualmente no ha prosperado la moción de Vox para descartar, dentro del proyecto de integración ferroviaria, la construcción de una losa de hormigón, que no ha tenido ningún apoyo del resto de grupos, para quienes no se puede retrasar más el proyecto ni perder la oportunidad de realizarlo. Vox les ha recriminado que éste se ha realizado "a espaldas de los vecinos".

Finalmente, tampoco ha salido adelante la moción del PSOE para exigir al Gobierno de Cantabria (PP) que mantenga los fondos europeos para la construcción de 250 viviendas asequibles en El Campón.

La alcaldesa ha asegurado que será el Gobierno regional quien ejecute "con dinero propio" las viviendas, cuya tramitación "sigue" adelante, pero que no daba tiempo a construir con los plazos de los fondos europeos.