La Policía Nacional inaugura nuevas oficinas de atención ciudadana y denuncias, con 23.000 personas atendidas este año

SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha inaugurado este jueves las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, un nuevo edificio de planta baja y con acceso directo desde la avenida del Deporte de Santander que mejora las dotaciones y capacidades de un servicio que ha atendido a 23.000 personas desde enero.

Se trata de un edificio de unos 200 metros cuadrados útiles en cuya construcción, que se ha prolongado durante casi un año, el Gobierno de España, a través de la Dirección General de la Policía, ha invertido 600.000 euros.

El edificio albergará la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC), que contará con tres puestos para atender simultáneamente a ciudadanos, además de otro para el responsable de la ODAC que se encarga de la coordinación y supervisión.

También se destinará un espacio de la nueva infraestructura a un Grupo Operativo de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha visitado este jueves las instalaciones, junto a la jefa superior de Policía en Cantabria, Carmen Martínez, y otros mandos del cuerpo.

Casares, que ha puesto en valor el incremento de medios materiales de la Policía Nacional gracias al "compromiso" del Gobierno, ha señalado que el objetivo de estos trabajos es mejorar el servicio que la Policía Nacional presta a la ciudadanía de Cantabria en esta sede principal.

Según ha detallado, en lo que va de año "23.000 ciudadanos se han acercado a esta oficina para presentar una denuncia, hacer un registro o dejar constancia de algún hecho ante la Policía Nacional".

Por ello, ha señalado que era "fundamental" incrementar las instalaciones y dotaciones.

Asimismo ha avanzado que el próximo año se remodelarán las instalaciones de las oficinas de la Unidad de Documentación en la Jefatura, donde los ciudadanos acuden a realizar el DNI y el pasaporte.

Por su parte, la jefa superior de Policía ha indicado que estas instalaciones funcionan las 24 horas y suponen "una importante mejora" tanto para los ciudadanos que acuden a hacer trámites como para los empleados públicos que desarrollan el trabajo en ellas.

Martínez ha destacado que las nuevas oficinas cuentan con un "entorno adecuado" para los ciudadanos, con una sala de espera y puestos de atención adaptados según "los delitos o circunstancias".

Y, para los funcionarios, permite tener "un espacio mucho más amplio y mejores capacidades para una mejora del servicio".