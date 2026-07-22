La Policía de Piélagos reanima a un francés de 70 años que sufrió un infarto en las dunas de Liencres

Policía de Piélagos, Bomberos de Santander reaniman a un francés de 70 años que sufrió un infarto en los pinares de Liencres - BOMBEROS

PIÉLAGOS, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Policía Local de Piélagos reanimaron este martes a un hombre de unos 70 años y nacionalidad francesa que había sufrido un paro cardiaco en las dunas de Liencres, en Piélagos, y antes de su traslado al Hospital Valdecilla.

La patrulla fue requerida por el Servicio de Emergencias 112 Cantabria cuando estaba en la localidad de Mortera y desde allí se desplazó al aparcamiento de las playas de Canallave y Valdearenas, donde se encontraba el hombre. Estaba inconsciente en la zona baja del pinar que linda con las dunas.

Cinco minutos después del aviso los efectivos estaban en el lugar, a las 20.30 horas, e iniciaron las maniobras de reanimación a la víctima mientras preparaban el desfibrilador externo semiautomático (DESA) que tienen todos los vehículos policiales y con el que realizaron dos descargas.

Con ello, los agentes lograron estabilizar al hombre, al que siguieron asistiendo durante 20 minutos más, hasta que llegó una ambulancia medicalizada. A la zona también se desplazaron después efectivos de la Guardia Civil y los Bomberos de Santander con un autotanque.

Estos últimos trasladaron al afectado hasta la zona llana de las dunas en la que había aterrizado el helicóptero que le evacuó a Valdecilla tras ser estabilizado por la Policía Local y los servicios sanitarios, ha informado el Ayuntamiento de Piélagos en un comunicado y los Bomberos de Santander en la red social X.