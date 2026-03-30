La Policía de Santander denuncia a 55 personas por beber en la calle y a 66 conductores

Archivo - Policía de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado a 55 personas por beber alcohol en la calle el fin de semana, cuando también ha interpuesto denuncias a 66 conductores por diferentes motivos.

En concreto, a 13 por carecer de seguro, 29 por tener la ITV caducada, 5 por no tener documentación, 8 por conducir con el teléfono en la mano, 5 por circular sin el cinturón de seguridad y 6 denuncias a conductores de patinetes eléctricos por circular por la acera.

MOLESTIAS DE MÚSICA EN LA CALLE

Además, los agentes denunciaron el viernes a un joven de 20 años y a una mujer de 28 por molestias de música en la calle: a él a las 19.50 horas en la Bajada Juan Blanco -por ir con altavoz a gran volumen- y a ella a las 23.45 horas en Padres Escolapios -por la potencia del equipo de música del coche-.

Y el sábado a las 00.35 horas los efectivos hicieron lo propio en la calle Vargas, donde identificaron a un hombre de 27 años también por poner a elevada potencia el equipo de música de su vehículo cuando estaba estacionado en esa vía.

RUIDOS EN VIVIENDAS

Además, los policías han denunciado a los responsables de tres viviendas por molestias a los vecinos. A un hombre de 57 años a las 5.30 horas del sábado en la calle Zaragoza por música elevada; a un varón de 29 el domingo a las 23.20 horas en la calle Málaga también por música y gritos elevados, además de por falta de respeto y consideración a agente de la autoridad; y a un hombre de 38 a las 23.30 horas del viernes en el Paseo Altamira por los ladridos del perro que tenía en casa.

ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS

Finalmente, la Policía Local ha denunciado el fin de semana a siete hosteleros de las calles San Martín del Pino, Vargas, Floranes, Floranes, Los Castros, Perines y Gravina por diferentes motivos, como exceso de aforo, estancia de menores dentro del local o permitir consumir a clientes fuera, rebasar el horario de cierre, música elevada o reproducción de la misma si autorización, carecer de extintores o lista de precios en un lugar visible, no presentar licencia de apertura o falta de hojas de reclamaciones.